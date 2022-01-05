Нелетная погода в Казахстане: последняя информация по рейсам в республику

«Аэрофлот» отменил рейсы в Алма-Ату (SU1946) и Нур-Султан (SU1956) с вылетом сегодня в 20:55 и 23:20 соответственно, следует из онлайн-табло столичного аэропорта «Шереметьево». Обратные рейсы из Алма-Аты (SU1947) и Нур-Султана (SU1957) с прилетом в Москву в 8:20 и 8:30 соответственно также отменены. Рейс SU1946 в Алма-Ату в 20:50 на 6 января пока не отменен. Представитель «Аэрофлота» не комментирует ситуацию с рейсами в Казахстан. Источник «Ведомостей» в авиакомпании на вопрос, будут ли отменены также завтрашние рейсы, ответил, что «все будет зависеть от того, будут ли работать аэропорты там».