Нелетная погода в Казахстане: последняя информация по рейсам в республику

Нелетная погода в Казахстане: последняя информация по рейсам в республикуСудьба завтрашних рейсов зависит от того, будут ли работать аэропорты, говорит источник в «Аэрофлоте»
«Аэрофлот» отменил рейсы в Алма-Ату (SU1946) и Нур-Султан (SU1956) с вылетом сегодня в 20:55 и 23:20 соответственно, следует из онлайн-табло столичного аэропорта «Шереметьево». Обратные рейсы из Алма-Аты (SU1947) и Нур-Султана (SU1957) с прилетом в Москву в 8:20 и 8:30 соответственно также отменены. Рейс SU1946 в Алма-Ату в 20:50 на 6 января пока не отменен. Представитель «Аэрофлота» не комментирует ситуацию с рейсами в Казахстан. Источник «Ведомостей» в авиакомпании на вопрос, будут ли отменены также завтрашние рейсы, ответил, что «все будет зависеть от того, будут ли работать аэропорты там».
Казахстанский национальный перевозчик Air Astana выполняет рейсы в «Домодедово». Сегодня в 20:35 в этот аэропорт должен был прилететь самолет рейсом КС875 из Алма-Аты, но на онлайн-табло «Домодедово» этот рейс значится как задержанный (прибытие ожидается в 10:10 6 января). Отправка обратного сегодняшнего рейса КС876 в Алма-Ату назначена на 12:00 6 января. Сегодняшний рейс КС893 из Нур-Султана в «Домодедово» прибыл в 9:07, обратный (КС894) отправлен в 10:38 с задержкой более чем на час. Данных о сообщении со столицей Казахстана 6 января на онлайн-табло «Домодедово» нет. Представитель «Домодедово» отказался от комментариев и переадресовал вопросы в саму авиакомпанию. Связаться с представителем Air Astana не удалось.
Кроме «Аэрофлота» и Air Astana в Казахстан также летают авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии». Ближайший рейс S7 Airlines в Казахстан (в Усть-Каменогорск) по расписанию выполняется в ночь с 8 на 9 января, на текущий момент рейсы не отменены, сказал «Ведомостям» представитель авиакомпании. По его словам, S7 Airlines следит за развитием ситуации. Представитель «Уральских авиалиний» не ответил на запрос «Ведомостей».
Перевозчик может принять решение об отмене рейса в одностороннем порядке, так как выполнение рейса в нынешних условиях может быть сопряжено с рисками для безопасности пассажиров и персонала авиакомпании, напоминает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В таких случаях авиакомпании либо в полном объеме возвращают средства, уплаченные за авиабилеты, либо предлагают воспользоваться билетом в другую дату после того, как полеты будут возобновлены.
Решения о том, как действовать дальше авиакомпаниям, какие рекомендации давать гражданам страны, принимают компетентные органы, отмечает он. Если ситуация нормализуется, вывозные рейсы как таковые не потребуются – авиакомпании доставят пассажиров согласно ранее купленным билетам, говорит эксперт. «Но если ситуация будет обостряться, авиационные власти могут рекомендовать авиакомпаниям воздержаться от полетов, – рассуждает Пантелеев. – В этом случае вывоз граждан России будет осуществляться государственными структурами, в том числе с привлечением авиации МЧС и госавиации».
По его мнению, сейчас преждевременно делать выводы о том, что будет реализован тот или иной сценарий. «В любом случае безопасность граждан является приоритетом. Все россияне, желающие вернуться на родину, получат такую возможность», – резюмировал он.
Ранее сегодня протестующие захватили международный аэропорт Алма-Аты, сообщало издание Orda.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта. «Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было», – рассказал представитель аэропорта. Сотрудники собственными силами эвакуировали пассажиров из здания. Военные покинули аэропорт в неизвестном направлении, добавил собеседник в пресс-службе.
Протесты в Казахстане начались с локальных акций 2 января после двукратного повышения цен на газомоторное топливо с Нового года до 120 тенге за литр (20,28 руб.) и к 4 января приобрели национальный масштаб. Правительство республики ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения сначала в нескольких регионах, а к вечеру 5 января – во всей стране. Также он выступил с обращением к нации и заявил, что принимает на себя руководство Советом безопасности республики – до этого момента пост занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.