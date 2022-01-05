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«Это вопрос безопасности наших граждан»: что сказал Токаев в обращении к нации

Президент Казахстана сообщил о борьбе с протестами и предстоящей политической реформе
Илья Лакстыгал
Сергей Мамонтов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации, в котором рассказал, как будет действовать в связи с разгоревшимися в разных городах страны беспорядками. Приводим основные тезисы его выступления.

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  • «В нашем любимом городе [Алма-Ата] происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов измываются над военнослужащими, голыми водят по улицам. Подвергают насилию женщин, грабят магазины».

  • «Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты, и это терпеть нельзя. Помимо Алма-Аты обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем в ряде регионов мною введено чрезвычайное положение. Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана, но этого недостаточно».

  • «Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня – председатель Совета безопасности [ранее им был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев] намерен действовать максимально жестко».

  • «Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизни и жизни их семей. Это вопросы безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит».

  • «Что бы ни было, я буду находиться в столице [Нур-Султане, бывшая Астана]. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными».

  • «В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана».

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    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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