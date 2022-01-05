«Это вопрос безопасности наших граждан»: что сказал Токаев в обращении к нации

«Это вопрос безопасности наших граждан»: что сказал Токаев в обращении к нацииПрезидент Казахстана сообщил о борьбе с протестами и предстоящей политической реформе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации, в котором рассказал, как будет действовать в связи с разгоревшимися в разных городах страны беспорядками. Приводим основные тезисы его выступления.
- «В нашем любимом городе [Алма-Ата] происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов измываются над военнослужащими, голыми водят по улицам. Подвергают насилию женщин, грабят магазины».