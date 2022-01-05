Протесты обвалили акции казахстанских компаний

Госблигации Казахстана дешевеют на Мосбирже, где торгуются семь выпусков бондов, номинированных в рублях. Шесть из семи выпусков теряют в среду в цене от 0,2% до 4%. Наибольший объем сделок (почти 14 млн руб.) наблюдается в выпуске первой серии «Казахстан 01». Он теряет 0,3% и торгуется на уровне 93,6% от номинала. Еще один выпуск при небольших объемах торгов растет в цене на 0,02%.