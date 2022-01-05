Протесты обвалили акции казахстанских компаний

Протесты обвалили акции казахстанских компанийСайт главной биржи Казахстана не работает уже несколько часов
На фоне массовых протестов в Казахстане падает национальная валюта, акции казахстанских компаний и гособлигации. Курс тенге к доллару к 17:00 снижается на 0,14% до 435,4 тенге/$. Евро стоит на 0,57% дороже относительно закрытия и торгуется по 493,4 тенге. Сайт казахстанской фондовой биржи KASE (как и правительственные сайты) к 17:00 не работал. Основной биржевой индекс KASE к 14:00 мск падал почти на 3%.
Госблигации Казахстана дешевеют на Мосбирже, где торгуются семь выпусков бондов, номинированных в рублях. Шесть из семи выпусков теряют в среду в цене от 0,2% до 4%. Наибольший объем сделок (почти 14 млн руб.) наблюдается в выпуске первой серии «Казахстан 01». Он теряет 0,3% и торгуется на уровне 93,6% от номинала. Еще один выпуск при небольших объемах торгов растет в цене на 0,02%.
Акции банка Kaspi.kz по состоянию на 14:30 мск подешевели на 7,4%, до 48 384 тенге на Казахстанской фондовой бирже, писал РБК. На Лондонской фондовой бирже (LSE) депозитарные расписки падают на текущий момент на 26,14% до $87,15 за бумагу.
Котировки крупнейшего в мире производителя урана Kazatomprom из Казахстана по последним данным (14:30 мск.) рухнули на 9,85%: на бирже Казахстана Kazatomprom потеряла 6,96% капитализации, ее акции подешевели до 15 715 тенге за штуку. Некоторые работники дочерней компании «МАЭК-Казатомпром» объявили забастовку и присоединились к митингующим. Но предприятие работает в штатном режиме, сообщили представители компании.
Падают и котировки оператора сотовой связи в Казахстане Kcell (-3,62%), Народного банка (-3,27%), предприятия по производству кондитерских изделий «Баян Сулу» (-2,83%) и оператора по магистральному нефтепроводу «Казтрансойл» (-2,65%). Об этом свидетельствовали данные Казахстанской фондовой биржи на 14:30 мск.
Протесты в Казахстане начались 2 января в ряде населенных пунктов из-за того, что газомоторное топливо подорожало после Нового года (до 120 тенге за литр, или 20,28 руб.), 4 января они приобрели общенациональный характер.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение до 19 января в нескольких регионах страны и занял пост председателя Совета безопасности. Он сменил на этой должности первого президента Казахстана (1991-2019 гг.) Нурсултана Назарбаева, который был председателем Совбеза с 1991 г., а с 2018 г. стал его «пожизненным» председателем. В обращении к нации Токаев заявил, что намерен «действовать жестко» в борьбе с протестами.