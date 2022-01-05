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Токаев попросил страны ОДКБ помочь с решением ситуации в Казахстане

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в решении ситуации в республике. Об этом глава государства заявил в ходе совещания Совета безопасности, трансляцию которого вел «24 хабар».

Участников протеста Токаев назвал террористами. По его словам, эти люди подрывают целостность Казахстана и нападают на граждан страны.

«Террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ [с просьбой] оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал президент.

Ранее сегодня Токаев сообщил, что сменил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности страны. Также глава государства ввел чрезвычайное положение по всей республике и принял отставку правительства.

Сегодня офис президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщил, что тот поговорил по телефону сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем — с Токаевым. До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что правительство Казахстана сможет самостоятельно справиться с внутренними проблемами. 

Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.

Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.

Ранее по теме: Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Токаевым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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