Токаев попросил страны ОДКБ помочь с решением ситуации в Казахстане

«Террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ [с просьбой] оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал президент.