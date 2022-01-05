Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Токаевым
Президент Белоруссии провел телефонные переговоры с президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касымом-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте первого из глав государств.
«Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане», — рассказали в пресс-службе белорусского президента.
Отмечается, что лидеры всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас находятся в постоянном контакте.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. Так, граждане недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
На фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что власти Казахстана не обращались к Москве за помощью из-за протестов. Он отметил, что правительство республики сможет самостоятельно справиться с внутренними проблемами. Российское Министерство иностранных дел, в свою очередь, выступило за мирное решение сложившихся в Казахстане проблем и заявило, что нужно справляться с ситуацией через диалог в рамках конституционно-правового поля, а не через уличные беспорядки и нарушение законов.