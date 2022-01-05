Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Токаевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что власти Казахстана не обращались к Москве за помощью из-за протестов. Он отметил, что правительство республики сможет самостоятельно справиться с внутренними проблемами. Российское Министерство иностранных дел, в свою очередь, выступило за мирное решение сложившихся в Казахстане проблем и заявило, что нужно справляться с ситуацией через диалог в рамках конституционно-правового поля, а не через уличные беспорядки и нарушение законов.