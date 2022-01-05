В Кремле прокомментировали протесты в Казахстане
Власти Казахстана не обращались к Москве за помощью из-за протестов в крупных городах страны, власти смогут самостоятельно справиться с внутренними проблемами, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — заявил Песков. Он подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в ситуацию в Казахстане извне.
2 января в Актау и других населенных пунктах Мангистауской области начались протесты против роста цен на сжиженный газ для автомобилей после того, как топливо на заправках региона подорожало в два раза после Нового года. Собственники заправок в регионе снизили цены еще 3 января «в рамках социальной ответственности бизнеса» до 90 тенге за литр (15,6 руб.), но протесты продолжились.
Из-за обострения ситуации в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 января по 19 января введено чрезвычайное положение для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также комендантский час. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ушел в отставку, и.о. премьера назначен первый вице-премьер — министр финансов Алихан Смаилов.