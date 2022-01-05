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Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в столице страны Нур-Султане на период с 5 по 19 января «в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан» и для «обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод» населения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте главы государства.

Кроме того, в те же даты с 23.00 по 7.00 в городе будет действовать комендантский час. Дополнительно вводятся ограничения на свободу передвижения, в том числе транспорта, на въезд и выезд из столицы. Уполномоченные сотрудники будут проверять документы, удостоверяющие личность граждан, и проводить досмотр вещей и машин.

В городе вводится запрет на мирные собрания, зрелищные, спортивные и прочие массовые мероприятия, на забастовки и другие способы прекращения деятельности компаний.

Также нельзя продавать оружие, боеприпасы, взрывчатые и ядовитые вещества. У тех, у кого таковые уже имеются, их временно заберут. Устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкоголя. Охрана общественного порядка, государственных и стратегических объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, усиливается.

Ранее чрезвычайное положение было введено в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

Ранее по теме: Середина второго дня общенациональных протестов в Казахстане. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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