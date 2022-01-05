Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане

Кроме того, в те же даты с 23.00 по 7.00 в городе будет действовать комендантский час. Дополнительно вводятся ограничения на свободу передвижения, в том числе транспорта, на въезд и выезд из столицы. Уполномоченные сотрудники будут проверять документы, удостоверяющие личность граждан, и проводить досмотр вещей и машин.