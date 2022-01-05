Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в столице страны Нур-Султане на период с 5 по 19 января «в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан» и для «обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод» населения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте главы государства.
Кроме того, в те же даты с 23.00 по 7.00 в городе будет действовать комендантский час. Дополнительно вводятся ограничения на свободу передвижения, в том числе транспорта, на въезд и выезд из столицы. Уполномоченные сотрудники будут проверять документы, удостоверяющие личность граждан, и проводить досмотр вещей и машин.
В городе вводится запрет на мирные собрания, зрелищные, спортивные и прочие массовые мероприятия, на забастовки и другие способы прекращения деятельности компаний.
Также нельзя продавать оружие, боеприпасы, взрывчатые и ядовитые вещества. У тех, у кого таковые уже имеются, их временно заберут. Устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкоголя. Охрана общественного порядка, государственных и стратегических объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, усиливается.
Ранее чрезвычайное положение было введено в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.