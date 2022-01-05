МИД России выступил за мирное решение ситуации в Казахстане

Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. Так, граждане недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.