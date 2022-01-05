МИД России выступил за мирное решение ситуации в Казахстане
Министерство иностранных дел (МИД) России выступило за мирное решение сложившихся в Казахстане проблем и заявило, что нужно справляться с ситуацией через диалог в рамках конституционно-правового поля, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
МИД отслеживает ситуацию и надеется, что она скоро нормализуется, следует из заявления. По мнению российского министерства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пытается оперативно решить проблемы и стабилизировать положение. При этом требования протестующих ведомство назвало «законными».
Среди россиян, находящихся в Казахстане, по данным МИДа, никто не пострадал. Обстановка вокруг зданий российских дипломатических и консульских миссий сейчас спокойная, заявили в министерстве.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После это правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. Так, граждане недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
На фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях, а также принял отставку правительства. Алихан Смаилов стал временно исполняющим обязанности премьер-министра страны, а другие члены правительства будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.