Константин Косачев: «Этот бунт нацелен на государственный переворот»

Если вы вышли на улицы с определенными экономическими и политическими требованиями, [то вы] остановитесь, когда эти требования услышаны, когда пошел процесс реформ, которых вы ожидали и требовали. Если же вы не останавливаетесь, тогда это совершенно другая ситуация и у власти есть все основания для того, чтобы восстанавливать конституционный правопорядок всеми доступными для этого средствами. Еще раз – миротворцы, по моему глубочайшему убеждению, находятся в Казахстане не для того, чтобы восстанавливать порядок, а для того, чтобы помогать властям восстанавливать его собственными силами.