От Шеварднадзе до Пашиняна: 10 главных революций на территории бывшего СССР

Первый президент независимого Азербайджана Аяз Муталибов был избран на эту должность в сентябре 1991 г., но уже в марте 1992 г. на фоне поражений в Карабахской войне он ушел в отставку под давлением Народного фронта Азербайджана (НФА), а его пост временно занял председатель меджлиса (парламента) республики Якуб Мамедов. Но военные поражения продолжились, и после падения Шуши Муталибова «восстановили» на посту президента страны на фоне массовых протестов в Баку. НФА выступил против, предъявив Муталибову ультиматум с требованием покинуть пост. Оппозиция взяла под контроль Баку, Муталибов бежал в Россию с помощью российских военных, еще не выведенных с территории Азербайджана.