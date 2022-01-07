От Шеварднадзе до Пашиняна: 10 главных революций на территории бывшего СССР

От Шеварднадзе до Пашиняна: 10 главных революций на территории бывшего СССРК чему приводили попытки перехватить власть силовым путем на постсоветском пространстве
Ситуация в Казахстане за три дня общенациональных протестов накалилась до предела, привела к нападениям на административные здания, граждан, к мародерству и жертвам. В ответ президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять на поражение по бандитам. Есть серьезные политические последствия: Токаев уже сместил своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза и по его призыву в страну прибыли вооруженные силы ОДКБ. «Ведомости» вспоминают, как проходили революции на постсоветском пространстве и как часто для их преодоления привлекались российские войска. Иногда такие события сопровождались реформами, но редко заканчивались стабильностью.
Грузия (1991-1992 гг.)
Одна из первых революций на постсоветском пространстве произошла в Грузии. Ее на волне антисоветских настроений возглавил диссидент, борец за национальную независимость Звиад Гамсахурдиа, которого избрали дважды – сначала парламентом, а потом всенародным голосованием. При Гамсахурдиа началась война в Южной Осетии и появились предпосылки потери Абхазии (это произошло позже во время гражданской войны). В результате менее чем за год он растерял поддержку – и представителей власти, и вооруженных группировок.
В ходе «тбилисской войны», то есть столкновений на улицах грузинской столицы, Гамсахурдиа сместили с поста главы государства, сама должность была упразднена, и лишь спустя некоторое время возвращена под Эдуарда Шеварднадзе – бывшего первого секретаря ЦК КП Грузии и бывшего министра иностранных дел СССР. Того президентом избрал парламент республики.
Сторонники Гамсахурдия, бежавшего из Тбилиси и де-факто развернувшего гражданскую войну, даже после этого продолжили теракты и нападения на представителей власти, и даже в 1998 г. бывший «звиадист», полковник Акакий Элиава поднял мятеж в Кутаиси. На фоне политической нестабильности в Грузии остались российские войска из состава советского Закавказского военного округа. Они базировались в Ахалкалаки, Поти, а также на авиабазе Вазиани близ Тбилиси до 2007 г., когда, согласно подписанным в 2005 г. соглашениям, были выведены большей частью в Армению.
Таджикистан (1991 г.)
В ноябре 1991 г. победу на президентских выборах в Таджикистане одержал Рахмон Набиев, представлявший интересы «ленинабадского» и союзного ему «кулябского» кланов, в советское время занимавшего ключевые посты в руководстве республикой. Исламистская оппозиция (изначально – кланы «бадахшанцев», «гиссарцев» и других, надеявшиеся поменять баланс сил в стране) в лице Давлата Худоназарова, проигравшая выборы, заявила о фальсификации. Стороны вскоре перешли к серьезному вооруженному противостоянию, де-факто – гражданской войне, и Набиеву пришлось уйти в отставку.
В русскоязычной среде сторонников исламистов называли «вовчиками» (от слова ваххабизм), а «светских» сторонников Народного фронта (коалиция кланов «кулябцев» и «гиссарцев») во главе с Сангаком Сафаровым – «юрчиками» (по ассоциации с бывшими коммунистическими властями – от председателя КГБ и бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, поскольку многие из этой группы ранее служили в советских силовых ведомствах).
В гражданскую войну оказались втянуты и ранее воевавшие в Афганистане части бывшей советской армии, над которыми взяла юрисдикцию Россия – 201-я дивизия и пограничные войска. Российские военные заняли сторону «юрчиков» против исламистов, которым активно помогали их соратники из Афганистана. Коалиции постоянно менялись.
Война привела к разрушению экономики, практически полному уничтожению промышленности, от 60 000 до 150 000 смертей, массовому исходу русскоязычного населения (около 100 000). Формально конфликт закончился в 1997 г. соглашением между ставшим в 1994 г. президентом «кулябцем» Эмомали Рахмоном, бывшим сторонником «юрчиков» Сафаровым, занимавшим в 1992-1994 гг. пост председателя Верховного совета, и Объединенной таджикской оппозицией во главе с Саидом Абдулло Нури.
Рахмон остается президентом Таджикистана до сих пор. В 2020 г. он победил на выборах в пятый раз.
Азербайджан (1992 г.)
Первый президент независимого Азербайджана Аяз Муталибов был избран на эту должность в сентябре 1991 г., но уже в марте 1992 г. на фоне поражений в Карабахской войне он ушел в отставку под давлением Народного фронта Азербайджана (НФА), а его пост временно занял председатель меджлиса (парламента) республики Якуб Мамедов. Но военные поражения продолжились, и после падения Шуши Муталибова «восстановили» на посту президента страны на фоне массовых протестов в Баку. НФА выступил против, предъявив Муталибову ультиматум с требованием покинуть пост. Оппозиция взяла под контроль Баку, Муталибов бежал в Россию с помощью российских военных, еще не выведенных с территории Азербайджана.
Следующим президентом страны стал бывший диссидент, пантюркист, председатель НФА Абульфаз Эльчибей. На прошедших после отставки Мамедова досрочных выборах в июне 1992 г. Эльчибей получил больше половины голосов. При нем поражения в Карабахе продолжились, а в мае 1993 г. в Гяндже, из которого, оставив вооружения, досрочно ушли российские войска, произошел мятеж полковника Сурета Гусейнова, который начал наступление на Баку.
Переговорщиком с Гусейновым стал бывший первый секретарь ЦК компартии Азербайджанской ССР, председатель меджлиса Гейдар Алиев. Во время наступления Гусейнова Эльчибей бежал в Нахичевань. В августе 1993 г. жители Азербайджана выразили неодобрение Эльчибею и проголосовали за его отставку на референдуме. Президентом был избран Гейдар Алиев. Сейчас у власти в стране находится его сын Ильхам.
Грузия (2003 г.)
Цепочку революций на территории постсоветского пространства в 2000-е гг. открыла «Революция роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был вынужден сложить полномочия президента Грузии. Поводом стали парламентские выборы ноября 2003 г., в фальсификации которых оппозиция обвинила действующие власти. По данным экзитполов, победил оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Национальное движение». Но Центризбирком сообщил о лидерстве проправительственного блока «За новую Грузию». Сразу после объявления результатов сторонники оппозиции вышли на улицы – у некоторых были розы в руках, это и стало символом революции. Она была в основном мирной.
После провала ряда переговоров с властями протесты продолжились, только на 21-й день после выборов, при посредничестве министра иностранных дел России Игоря Иванова удалось договориться об отставке Шеварнадзе. Исполняющей обязанности президента стала председатель парламента Нино Бурджанадзе. Следующим президентом стал Саакашвили, он занимал пост два срока подряд. Символом его правления стал разворот на Запад, укрепление сотрудничества с НАТО, борьба с коррупцией, инфраструктурные и архитектурные проекты, а также пятидневная война в Южной Осетии 2008 г., по итогам которой эту автономную республику, а также Абхазию признала в качестве независимых государств Россия.
Вскоре после этого было приостановлено членство Грузии в СНГ, а в августе 2009 г., то есть спустя год после пятидневной войны, Грузия официально покинула СНГ.
Украина (2004 г.)
Как и в Грузии 2003 г., на Украине поводом для первой, «оранжевой революции» стали выборы, а вернее – отказ признать их итоги оппозицией. В октябре 2004 г. в стране прошел первый тур президентских выборов, в котором не удалось выявить победителя: прозападный оппозиционный кандидат Виктор Ющенко набрал 39,87% голосов, а глава правительства Виктор Янукович, на которого ориентировался Кремль, – 39,32%. Раскол еще более явно обнаружился к ноябрьскому второму туру.
Победу Януковича не признали сторонники Ющенко, который по данным ряда экзитполов серьезно его обходил и, более того, частично выбыл из гонки из-за отравления. Они разбили палаточный лагерь на площади (майдане) Независимости в центре Киева, пригрозив бессрочной акцией протеста до отмены итогов выборов. К сторонникам Ющенко присоединились активисты из лагеря еще одного проигравшего оппозиционного кандидата — Юлии Тимошенко, которая после победы «оранжевой революции» стала премьером в новом правительстве. Страна фактически раскололась.
Митинги в поддержку Януковича прошли в Донецке (он был губернатором региона), Харькове, Луганске, Запорожье, Днепропетровске, других городах индустриальной Восточной Украины, которая и голосовала за него. На Западной Украине прошли выступления в поддержку Ющенко. 27 ноября тот предложил выход из кризиса с помощью повторных выборов, и в тот же день Верховная рада Украины признала итоги второго тура выборов президента на Украине недействительными (вскоре решение подтвердил и Верховный суд, назначив на 26 декабря перед Новым годом новое голосование).
Посредником в переговорах между разными сторонами выступал президент Леонид Кучма. При этом был сформирован новый состав ЦИК. Победителем стал Ющенко, и после его инаугурации в конце января протестующие покинули майдан.
Киргизия (2005 г.)
«Тюльпановая революция» февраля-марта 2005 г. в Киргизии стала третьей после Грузии и Украины сменой власти в СНГ в результате массовых протестов. Поводом для волнений стало намерение первого президента страны Аскара Акаева, правившего бессменно три срока с момента обретения республикой независимости в 1991 г., выдвинуться и на четвертый срок. Еще осенью 2004 г. оппозиция запросила конституционный суд на предмет законности выдвижения, но запрос был отклонен.
В январе 2005 г. ЦИК Киргизии в канун парламентских выборов лишил регистрации оппозиционного кандидата, экс-главу МИДа Розу Отумбаеву, призывавшую Россию не поддерживать Акаева, после чего начались первые протестные акции. Выборы в парламент проходили по одномандатным округам, сведя роль партий к минимуму. Большинство мест в парламенте получили сторонники Акаева. Наблюдатели ОБСЕ и Европарламента признали выборы не соответствующими международным нормам.
В конце февраля на юге страны начались митинги с требованиями отставки Акаева и главы ЦИК Сулаймана Иманбаева. Волнения охватили второй по значению город Киргизии Ош. В середине марта на юге страны, в Джалал-Абадской области, был образован Координационный совет Народного единства Киргизии, оппозиционный орган власти. От лица этого органа Отумбаева и еще один лидер оппозиции – экс-премьер Курманбек Бакиев – потребовали отставки Акаева.
К концу марта массовые митинги, волнения и столкновения начали происходить и в Бишкеке. 24 марта сторонники оппозиции захватили Дом правительства, покинутый Акаевым и его семьей. Силовики бежали, не дождавшись конкретных приказов от властей, по некоторым данным, воздержаться от насилия приказал сам президент.
Председателем Координационного совета был избран Бакиев. Правительство ушло в отставку. Парламент назначил Бакиева и. о. президента. В начале апреля Акаев на встрече в Москве со спикером нового парламента Омурбеком Текебаевым согласился сложить полномочия и подписал соответствующий документ. В том же году Бакиев был избран президентом. Акаев остался в России. Математик по образованию, он начал преподавать в ВШЭ.
Киргизия (2010 г.)
Через пять лет после «тюльпановой революции», в 2010 г., Бакиев был свергнут уже в ходе «апрельской революции» под давлением оппозиции, лидером которой стала его бывшая соратница Роза Отумбаева. Эпицентрами волнений в этот раз были Талас и столица Бишкек, который довольно быстро попал под контроль противников Бакиева.
Отумбаева стала главой Временного правительства, а затем была избрана четвертым президентом страны. Бакиев покинул страну и получил политическое убежище в Белоруссии.
Украина (2013-2014 гг.)
С более тяжелыми для страны и ее соседей последствиями, чем акции протеста 2004 г., развивался «Евромайдан» – многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 г. Поводом стала приостановка правительством подготовки к подписанию соглашения между Украиной и Евросоюзом об ассоциации и свободной торговле. Из постановления правительства следовало, что приостановка связана с желанием укрепить отношения с Россией и другими странами СНГ.
Сторонники евроинтеграции вышли на протестную акцию на киевский майдан и потребовали отставки премьер-министра Николая Азарова (президентом на тот момент был Янукович). Позже бессрочный митинг перерос в вооруженные столкновения протестующих с правоохранительными органами, а самые жесткие из них были 18-21 февраля 2014 г., сторонники переворота назвали своих погибших соратников «Небесной сотней».
21 февраля между оппозиционными силами и властями был подписан документ «Об урегулировании политического кризиса на Украине», который предполагал возврат к Конституции 2004 г., досрочные президентские выборы и формирование нового правительства. После подписания соглашения Янукович покинул страну и, по некоторым данным, находится в России.
После падения режима Януковича националистические радикалы, в том числе из запрещенного в России и признанного террористическим «Правого сектора», объявили, что будут действовать в том числе в автономной республике Крым, которая на тот момент еще входила в состав Украины. Вслед за этим на территории полуострова 16 марта был проведен референдум, 95% участников которого проголосовали за вхождение в состав России. Позже президент Владимир Путин подтвердил, что в это время уже появились российские военные, чтобы защитить граждан.
Но этим территория конфликта не ограничилась. В апреле 2014 г. начались боевые действия на востоке Украины – несогласные с политикой новой власти жители юго-востока захватили несколько административных зданий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. 11 мая 2014 г. в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении республик, 12 мая был самопровозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
После отъезда Януковича в июне 2014 г. на Украине были проведены досрочные выборы президента, на которых победил бывший министр экономического развития и торговли Петр Порошенко. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», причинами выхода людей на площадь стали жесткий разгон демонстрантов 30 ноября 2013 г. – 70% заявили, что хотели выразить протест, 53,5% – из-за отказа подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, 50% – хотели изменений в стране, только 39% – смены власти.
Абхазия (2014 г.)
Вскоре после эскалации политического кризиса на Украине зимой 2014 г. смена власти произошла в частично признанной союзной России Абхазии. Массовые беспорядки, захват зданий государственной власти в Сухуми и столкновения протестующих со сторонниками действовавшего тогда президента Александра Анкваба происходили с 27 мая по 1 июня 2014 г.
Начало кризису было положено требованиями Координационного совета оппозиции 29 апреля отправить правительство и прокуроров трех западных районов страны, занимавшихся оформлением абхазских паспортов этническим грузинам, в отставку. Анкваба также обвинили в расхищении российской финансовой помощи.
После того как действующий президент отверг эти требования, протесты возглавил оппозиционный лидер Рауль Хаджимба. Анкваб начал переговоры, но затем бежал на территорию российской военной базы, куда прибыли тогдашний глава МВД России Рашид Нургалиев, а также «курировавший» непризнанную республику и связи со странами СНГ помощник президента Владислав Сурков.
Продолжившиеся на российской базе переговоры Анкваба и оппозиции окончились безрезультатно. В итоге Анкваб сложил полномочия и назначил на 24 августа выборы президента, в которых победил Хаджимба. Бывший президент Анкваб уехал в Россию.
Армения (2018 г.)
«Бархатная революция» в Армении произошла в конце апреля 2018 г. Ее спровоцировала попытка третьего президента страны Сержа Саргсяна продлить свое пребывание у власти (правил два срока – с 2008 г. по 2018 г.) посредством запущенной им в 2015 г. конституционной реформы. По плану реформы президент из главы исполнительной власти становился номинальной фигурой, а его полномочия получал премьер-министр, избираемый не прямым голосованием, а парламентом.
Изначально Саргсян обещал не претендовать на премьерский пост, но 17 апреля 2018 г. парламент избрал его премьером. В ожидании этого решения еще в конце марта начались протесты в Гюмри и марш оппозиции на Ереван, где вскоре также начались митинги. В канун выборов главы правительства протесты в столице возглавил оппозиционный политик Никол Пашинян. 23 апреля, не проработав на новой должности и недели, Саргсян подал в отставку.
После еще более масштабных протестов и забастовок, сопровождавшиеся перекрытием ключевых транспортных артерий Еревана, со второй попытки Пашинян был избран 8 мая премьером Армении. Он преодолел сопротивление правящей Республиканской партии Армении (РПА), до этого выдвигавшей в премьеры Саргсяна. Против экс-президента было возбуждено уголовное дело в хищении $1 млн в 2013 г. Суд над Саргсяном продолжается, его имущество арестовано.
После «бархатной революции» расследование началось и в отношении еще одного экс-президента – Роберта Кочаряна. Его обвиняли во взяточничестве и свержении конституционного строя. Последний эпизод связан с жестким разгоном демонстрации сторонников экс-президента Левона Тер-Петросяна в 2008 г., в результате которого погибли 10 человек. Кочарян пробыл под арестом полтора года и вышел из СИЗО под залог. В апреле суд снял с Кочаряна обвинение в свержении конституционного строя, но продолжил рассмотрение дела о взяточничестве в особо крупном размере.