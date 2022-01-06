Россия с союзниками начинает в Казахстане первую полномасштабную операцию

Россия с союзниками начинает в Казахстане первую полномасштабную операциюДесантники в рамках ОДКБ возьмут под охрану важные объекты в стране
В Казахстан «для стабилизации и нормализации обстановки» направлены миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана, сообщается на сайте ОДКБ. Задачей направленных в Казахстан силовиков, которые уже перебрасываются в республику, станет «охрана важных государственных и военных объектов».
В ночь на 6 января пресс-служба ОДКБ опубликовала заявление премьер-министра Армении, страны - члена организации и председателя ее Совета коллективной безопасности Никола Пашиняна. В заявлении говорится, что ОДКБ приняла решение о вводе миротворцев в Казахстан, где с 4 января идут массовые протесты, переросшие в сопровождающиеся жертвами беспорядки. Накануне, вечером 5 января, ОДКБ о военной помощи попросил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Пашинян отметил, что ОДКБ приняла решение в связи с «угрозой национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне». «Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
«Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане, – говорится в сегодняшнем заявлении МИД РФ. – Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства».
Передовые подразделения сил ОДКБ уже находятся в Казахстане, сообщил представитель организации, от России в их состав включены подразделения ВДВ. По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны России, общая численность российских войск не превысит 5000 человек, это будут, в частности, подразделения 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново), которые входят в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
Российские войска в рамках миротворческого контингента будут, скорее всего, заниматься охраной жизненно важной инфраструктуры Казахстана, считает директор Центра политической конъюнктуры, бывший военный журналист Иван Коновалов. Функции непосредственной борьбы с погромщиками и подавления вооруженного мятежа должны взять на себя казахстанские силовики, которые, несмотря на первоначальное замешательство, к утру 6 января начали стабилизировать ситуацию. Кроме того, по его словам, даже если это не будет официально прописано в задачах российских миротворцев, ими определенно станут защита русского и русскоязычного населения севера Казахстана, которое показало себя нейтральным во время беспорядков.
Это будут первые масштабные действия сил ОДКБ, подчеркнул Коновалов. В рамках многонационального контингента, по его мнению, в состав миротворческих сил ОДКБ могут войти подразделения минобороны Казахстана, которые являются частью коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Это 37-я десантно-штурмовая бригада Аэромобильных войск Казахстана, дислоцированная в городе Талдыкорган (там, где накануне был сброшен с постамента памятник первому президенту страны Нурсалтану Назарбаеву).
Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России и секретариату ОДКБ, также подтвердил, что для участия в миротворческой операции от других членов организации (кроме России и Казахстана это Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия) могут быть небольшие подразделения, которые входят в состав КСОР ОДКБ. Об этом же заявили и в ОДКБ. Общая численность КСОР с учетом подразделений всех стран составляет 18 000 военнослужащих.
В Казахстане много объектов, которые легко разрушить, но сложно и долго восстанавливать. На их охране и будут, скорее всего, задействованы силы ОДКБ, высвобождая тем самым казахстанских силовиков, которые и должны бороться с беспорядками, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Локальные протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газовое топливо. Сначала митинги и уличные демонстрации проходили в городах Жанаозен и Актау. Протесты быстро распространились на другие города и стали массовыми, а участвующие в них граждане потребовали отставки правительства. Президент Токаев возложил вину за подорожание газа на министров и выполнил требование протестующих. К тому же глава государства объявил, что в течение 180 дней цены на газ не будут регулироваться рыночным механизмом. Более того, в отставку с поста председателя Совета безопасности Казахстана был отправлен первый президент страны Нурсултан Назарбаев, чьего ухода из политики также требовали протестующие. Эту должность занял сам президент Токаев.
Но ситуация в стране продолжала усугубляться. 5 января по всей стране было введено чрезвычайное положение, на несколько часов в Казахстане отключили интернет. В крупнейшем городе страны Алма-Ате протестующие сожгли мэрию, разграбили бывшую резиденцию президента и захватили международный аэропорт. Его правительственные силы отбили назад тем же вечером, начав, как заявил глава администрации Алма-Аты Ержан Бабакумаров, антитеррористическую операцию. Город оказался под властью демонстрантов, ночь с 5 на 6 января отметилась грабежами. Как сообщает агентство Sputnik со ссылками на очевидцев, этой же ночью в Алма-Ате произошли уличные бои между вооруженными протестующими и силовиками, в городе слышны автоматные очереди.
Остается вопрос, кто стоит за организацией массовых преступлений по всему Казахстану и причастен ли к этому Токаев, Назарбаев или кто-то из их окружения, хотя Токаев очевидно воспользовался этой ситуацией, чтобы решить вопрос о власти, заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Пригласив миротворческую операцию в Казахстан, Токаев демонстрирует поддержку своего нового статуса [в том числе председателя Совбеза] со стороны ближайших союзников, и его характеризует то, что он пригласил не Турцию и исламские государства, а ОДКБ», – отметил Затулин. Депутат отмечает, что Россия ранее уходила от наращивания собственного влияния, в том числе не давали делать это власти Казахстана.