Россия с союзниками начинает в Казахстане первую полномасштабную операцию

Остается вопрос, кто стоит за организацией массовых преступлений по всему Казахстану и причастен ли к этому Токаев, Назарбаев или кто-то из их окружения, хотя Токаев очевидно воспользовался этой ситуацией, чтобы решить вопрос о власти, заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Пригласив миротворческую операцию в Казахстан, Токаев демонстрирует поддержку своего нового статуса [в том числе председателя Совбеза] со стороны ближайших союзников, и его характеризует то, что он пригласил не Турцию и исламские государства, а ОДКБ», – отметил Затулин. Депутат отмечает, что Россия ранее уходила от наращивания собственного влияния, в том числе не давали делать это власти Казахстана.