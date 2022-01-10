МВД Казахстана сообщило о почти 8000 задержанных в связи с беспорядками
По данным на 10 января, в Казахстане задержаны 7939 человек в связи с беспорядками в стране. Об этом говорится в сообщении МВД.
В Алма-Ате сотрудниками полиции с участием военнослужащих национальной гвардии и подразделений специального назначения на двух рынках задержаны 207 человек, пишет агентство. «Были изъяты пять угнанных автомобилей и похищенные товарно-материальные ценности: новые компьютеры, ноутбуки, музыкальный центр, а также две единицы гладкоствольного и четыре — холодного оружия», — говорится в сообщении.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. ОДКБ по запросу президента Касыма-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных.
9 января агентство «Sputnik Казахстан» сообщило, что за несколько дней беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Как сообщало агентство, в Алма-Ате погибли 103 человека, в том числе двое детей. В Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области погибли 10 человек, в Алмаатинской области количество жертв достигло восьми. Официальной информации о числе погибших пока нет.