Sputnik: за время беспорядков в Казахстане погибли 164 человека
За несколько дней беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, сообщил в воскресенье «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале. Наибольшее число жертв отмечено в Алма-Ате.
По данным «Sputnik Казахстан», в Алма-Ате погибли 103 человека, в том числе двое детей. В Кызылординской области умер 21 человек, в Жамбылской области погибли 10 человек, в Алмаатинской области количество жертв достигло восьми.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
По данным МВД республики, в результате беспорядков были задержаны около 6000 человек. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных.