В Европе обеспокоились последствиями возможных санкций США против России
Несколько европейских стран выразили обеспокоенность экономическими последствиями возможных новых санкций против Москвы со стороны США, связанных с ситуацией вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом собеседники агентства отмечают, что союзники США в Европе «едины в стремлении предотвратить войну» между Украиной и Россией.
«В то время как основные западноевропейские члены Европейского союза по-прежнему в принципе привержены значительному ответу (России. — Прим. ред.), некоторые выразили США опасения по поводу потенциального ущерба их собственным экономикам», — пишет агентство.
Помимо этого, ряд стран ЕС опасается ответных действий со стороны Москвы, предполагая, что Россия может пойти на сокращение поставок газа. Введение санкций потребует согласия всех членов Евросоюза, которые имеют разные взгляды на развитие отношений с Россией. «Перевод слаженных высказываний в совместное заявление» может оказаться сложной задачей, отмечает агентство.
Ранее в январе агентства Associated Press и Bloomberg сообщили о том, что Соединенные Штаты могут включить Россию в перечень стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения, в случае военной агрессии на Украине. Помимо прямых мер в отношении российских юрлиц эти санкции могут включать ограничения на экспорт в Россию продукции, сделанной в США, а в потенциале и продукцию иностранного производства.