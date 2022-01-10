В Европе обеспокоились последствиями возможных санкций США против России

Ранее в январе агентства Associated Press и Bloomberg сообщили о том, что Соединенные Штаты могут включить Россию в перечень стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения, в случае военной агрессии на Украине. Помимо прямых мер в отношении российских юрлиц эти санкции могут включать ограничения на экспорт в Россию продукции, сделанной в США, а в потенциале и продукцию иностранного производства.