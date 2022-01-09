AP: США могут наложить эмбарго на Россию по аналогии с КНДР и Ираном

При этом американские чиновники заявили, что США готовы обсуждать определенные аспекты своей политики в сфере безопасности в Европе на переговорах с Россией, которые состоятся в понедельник, 10 января. Они добавили, что возможность заключения любых соглашений будет зависеть от того, будет ли устранена угроза российского вторжения на Украину. По их словам, такие соглашения могут быть заключены только с согласия Украины и НАТО. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также сообщил в преддверии переговоров, что США не рассматривают вопрос о сокращении численности войск в Европе.