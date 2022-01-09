AP: США могут наложить эмбарго на Россию по аналогии с КНДР и Ираном
Соединенные Штаты могут включить Россию в перечень стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения, в случае военной агрессии на Украине. Об этом сообщают Associated Press и Bloomberg со ссылкой на организованный Белым домом брифинг американских чиновников. Сейчас такие меры действуют в отношении Кубы, Ирана, КНДР и Сирии.
Помимо прямых санкций в отношении российских юрлиц эти санкции могут включать ограничения на экспорт в Россию продукции, сделанной в США, а в потенциале и продукцию иностранного производства, подпадающую под юрисдикцию США.
Как уточняет AP, речь идет о высокотехнологичных электронных компонентах и программном обеспечении, а также связанных с ними технологиях. «Это будет означать, что возможности России по получению интегральных схем и продукции, содержащей интегральные схемы, будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе», — пишет агентство.
Если эмбарго будет введено, оно может затронуть авионику, станки, смартфоны, игровые приставки, планшеты и телевизоры. Санкции также распространятся на особо важные отрасли российской промышленности, включая оборонный сектор и гражданскую авиацию.
При этом американские чиновники заявили, что США готовы обсуждать определенные аспекты своей политики в сфере безопасности в Европе на переговорах с Россией, которые состоятся в понедельник, 10 января. Они добавили, что возможность заключения любых соглашений будет зависеть от того, будет ли устранена угроза российского вторжения на Украину. По их словам, такие соглашения могут быть заключены только с согласия Украины и НАТО. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также сообщил в преддверии переговоров, что США не рассматривают вопрос о сокращении численности войск в Европе.
Газета The New York Times ранее писала, что американский минторг может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, в которых используется произведенная или разработанная в США электроника. Подобные санкции затронут компьютеры, телефоны, холодильники и другую электронику, в том числе произведенную в Европе, Южной Корее и других странах.
По словам представителя Белого дома Джен Псаки, США получили от России ряд предложений по темам, которые будут обсуждаться на переговорах в понедельник. Она заявила, что США не будут отвечать на них «пункт за пунктом», поскольку некоторых из предложенных тем «нежизнеспособны». Американская делегация планирует в том числе обсудить проблемы «вторжения» России в соседние страны и предполагаемого использования химоружия. Газета The Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что США также планируют рассмотреть вопрос размещения ракет и масштабы военных учений в Европе.
После этого 12 января тема европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия – НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).