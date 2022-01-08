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CNN: в США опасаются ущерба мировой экономике от санкций против России

Ведомости

Некоторые члены администрации президента США Джо Байдена предупреждают, что введение жестких санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине может привести к обратному эффекту в виде ущерба мировой экономике и ответных российских кибератак. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным CNN, за последние две недели Минфин и Госдеп США провели два анализа, которые показали, что санкции с наиболее разрушительным потенциалом для Москвы — в частности, в отношении «Газпрома» или Центробанка — могут привести к росту цен на газ на мировом рынке или нарушить торговлю и инвестиционные потоки между Европой и Россией.

Еще один источник опасений, связанных с введением санкций, — вероятность российских кибератак на инфраструктуру США и их европейских союзников. Эта тема обсуждалась на последних заседаниях Совета национальной безопасности США, сообщил высокопоставленный источник CNN.

«Хотя в настоящее время чкаких-либо конкретных реальных угроз для национальной безопасности США нет, мы помним о том, что Россия может рассмотреть возможность эскалации своих дестабилизирующих действий таким образом, что это может затронуть другие страны за пределами Украины», — сказал он.

Другой собеседник канала в Белом доме, в свою очередь,завяил, что любые возможные последствия «меркнут» в сравнении с тем эффектом, который они могут возыметь на кономику и финансовую систему России.

Отмечается, что в Вашингтоне обсуждается возможность введения санкций против российских коммерческих банков и энергетического сектора, осложнение доступа к рынкам капитала, отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничение экспорта в страну. По словам одного чиновника, речь идет о запрете на ввоз в России смартфонов, а также ключевых авиационных и автомобильных запчастей.

США и страны Евросоюза неодократно угрожали ввести санкции и против России, если та вторгнется на Украину. Опасения по поводу обострения конфликта возникли на фоне публикаций в западных СМИ о концентрации российских войск возле границ республики. В Москве планы военной агрессии категорически отрицают.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что России грозят «масштабные последствия», если она не выберет путь дипломатии и деэскалации на двухсторонних переговорах, которые назначены на 10 января. После этого, 12 и 13 января соответственно, состоятся заседание Совета Россия — НАТО и переговоры России и ОБСЕ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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