CNN: в США опасаются ущерба мировой экономике от санкций против России
Некоторые члены администрации президента США Джо Байдена предупреждают, что введение жестких санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине может привести к обратному эффекту в виде ущерба мировой экономике и ответных российских кибератак. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным CNN, за последние две недели Минфин и Госдеп США провели два анализа, которые показали, что санкции с наиболее разрушительным потенциалом для Москвы — в частности, в отношении «Газпрома» или Центробанка — могут привести к росту цен на газ на мировом рынке или нарушить торговлю и инвестиционные потоки между Европой и Россией.
Еще один источник опасений, связанных с введением санкций, — вероятность российских кибератак на инфраструктуру США и их европейских союзников. Эта тема обсуждалась на последних заседаниях Совета национальной безопасности США, сообщил высокопоставленный источник CNN.
«Хотя в настоящее время чкаких-либо конкретных реальных угроз для национальной безопасности США нет, мы помним о том, что Россия может рассмотреть возможность эскалации своих дестабилизирующих действий таким образом, что это может затронуть другие страны за пределами Украины», — сказал он.
Другой собеседник канала в Белом доме, в свою очередь,завяил, что любые возможные последствия «меркнут» в сравнении с тем эффектом, который они могут возыметь на кономику и финансовую систему России.
Отмечается, что в Вашингтоне обсуждается возможность введения санкций против российских коммерческих банков и энергетического сектора, осложнение доступа к рынкам капитала, отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничение экспорта в страну. По словам одного чиновника, речь идет о запрете на ввоз в России смартфонов, а также ключевых авиационных и автомобильных запчастей.
США и страны Евросоюза неодократно угрожали ввести санкции и против России, если та вторгнется на Украину. Опасения по поводу обострения конфликта возникли на фоне публикаций в западных СМИ о концентрации российских войск возле границ республики. В Москве планы военной агрессии категорически отрицают.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что России грозят «масштабные последствия», если она не выберет путь дипломатии и деэскалации на двухсторонних переговорах, которые назначены на 10 января. После этого, 12 и 13 января соответственно, состоятся заседание Совета Россия — НАТО и переговоры России и ОБСЕ.