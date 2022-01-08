CNN: в США опасаются ущерба мировой экономике от санкций против России

По данным CNN, за последние две недели Минфин и Госдеп США провели два анализа, которые показали, что санкции с наиболее разрушительным потенциалом для Москвы — в частности, в отношении «Газпрома» или Центробанка — могут привести к росту цен на газ на мировом рынке или нарушить торговлю и инвестиционные потоки между Европой и Россией.