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NBC узнал о планах США предложить РФ обоюдно сократить войска в Европе

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне на переговорах по гарантиям безопасности обсудить сокращение развертывания войск обеих стран и военных учений в Восточной Европе на взаимной основе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США, знакомых с обсуждениями.

По данным собеседников издания, стороны могут обсудить масштабы военных учений, которые будут проводить Россия и США в Европе, численность войск США в странах Прибалтики и Польше. Также планируется предложить Москве заранее уведомлять о передвижении войск и российских ракет «Искандер», способных нести ядерный заряд, на территории Калининградской области.

Представитель администрации Байдена отметил, что власти США составляют список вариантов изменения позиции сил в Европе, которые будут обсуждаться на переговорах с Россией. Если Москва будет готова обсудить сокращение своего присутствия в регионе, Вашингтон будет готов обсудить конкретные шаги. Чтобы добиться изменения военного присутствия США в Европе, России нужно будет предпринимать эквивалентные шаги по сокращению своих сил. Источники отметили, что вывода российских войск с Украины (имеется в виду Крым. – Ведомости) будет недостаточно.

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Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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