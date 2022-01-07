NBC узнал о планах США предложить РФ обоюдно сократить войска в Европе
Администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне на переговорах по гарантиям безопасности обсудить сокращение развертывания войск обеих стран и военных учений в Восточной Европе на взаимной основе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США, знакомых с обсуждениями.
По данным собеседников издания, стороны могут обсудить масштабы военных учений, которые будут проводить Россия и США в Европе, численность войск США в странах Прибалтики и Польше. Также планируется предложить Москве заранее уведомлять о передвижении войск и российских ракет «Искандер», способных нести ядерный заряд, на территории Калининградской области.
Представитель администрации Байдена отметил, что власти США составляют список вариантов изменения позиции сил в Европе, которые будут обсуждаться на переговорах с Россией. Если Москва будет готова обсудить сокращение своего присутствия в регионе, Вашингтон будет готов обсудить конкретные шаги. Чтобы добиться изменения военного присутствия США в Европе, России нужно будет предпринимать эквивалентные шаги по сокращению своих сил. Источники отметили, что вывода российских войск с Украины (имеется в виду Крым. – Ведомости) будет недостаточно.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.