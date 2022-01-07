NBC узнал о планах США предложить РФ обоюдно сократить войска в Европе

Представитель администрации Байдена отметил, что власти США составляют список вариантов изменения позиции сил в Европе, которые будут обсуждаться на переговорах с Россией. Если Москва будет готова обсудить сокращение своего присутствия в регионе, Вашингтон будет готов обсудить конкретные шаги. Чтобы добиться изменения военного присутствия США в Европе, России нужно будет предпринимать эквивалентные шаги по сокращению своих сил. Источники отметили, что вывода российских войск с Украины (имеется в виду Крым. – Ведомости) будет недостаточно.