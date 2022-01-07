Столтенберг допустил новый военный конфликт из-за Украины
Североатлантический альянс считает возможным новый военный конфликт из-за Украины, поэтому важно вести диалог с Россией, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран альянса.
«Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией», — заявил Столтенберг (цитата по ТАСС).
По его словам, альянс приветствует решение провести 12 января заседание Совета Россия — НАТО. Члены альянса готовы выслушать обеспокоенности России по ситуации с безопасностью и обсудить различные вопросы, в том числе контроль над вооружениями и военную транспарентность. Столтенберг подчеркнул, что обязательства сторон должны быть обоюдными.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.