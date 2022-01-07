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Столтенберг допустил новый военный конфликт из-за Украины

Ведомости

Североатлантический альянс считает возможным новый военный конфликт из-за Украины, поэтому важно вести диалог с Россией, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран альянса.

«Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией», — заявил Столтенберг (цитата по ТАСС).

По его словам, альянс приветствует решение провести 12 января заседание Совета Россия — НАТО. Члены альянса готовы выслушать обеспокоенности России по ситуации с безопасностью и обсудить различные вопросы, в том числе контроль над вооружениями и военную транспарентность. Столтенберг подчеркнул, что обязательства сторон должны быть обоюдными.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Ранее по теме: ТАСС узнал об обсуждении позиции НАТО по гарантиям безопасности в Европе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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