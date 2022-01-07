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ТАСС узнал об обсуждении позиции НАТО по гарантиям безопасности в Европе

Ведомости

Министры иностранных дел стран-членов НАТО 7 января проводят экстренную видеоконференцию, чтобы выработать единую позицию по вопросам безопасности в Европе перед предстоящими переговорами с Россией, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в миссии в Брюсселе одной из стран Европы.

«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — рассказал собеседник издания.

Ранее официальный представитель НАТО сообщил, что на видеоконференции 7 января главы МИД стран альянса будут обсуждать «концентрации российских сил на территории Украины (имеется в виду Крым. – ТАСС)» и более широкие вопросы безопасности в Европе.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Ранее по теме: Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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