ТАСС узнал об обсуждении позиции НАТО по гарантиям безопасности в Европе

Министры иностранных дел стран-членов НАТО 7 января проводят экстренную видеоконференцию, чтобы выработать единую позицию по вопросам безопасности в Европе перед предстоящими переговорами с Россией, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в миссии в Брюсселе одной из стран Европы.