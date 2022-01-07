ТАСС узнал об обсуждении позиции НАТО по гарантиям безопасности в Европе
Министры иностранных дел стран-членов НАТО 7 января проводят экстренную видеоконференцию, чтобы выработать единую позицию по вопросам безопасности в Европе перед предстоящими переговорами с Россией, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в миссии в Брюсселе одной из стран Европы.
«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — рассказал собеседник издания.
Ранее официальный представитель НАТО сообщил, что на видеоконференции 7 января главы МИД стран альянса будут обсуждать «концентрации российских сил на территории Украины (имеется в виду Крым. – ТАСС)» и более широкие вопросы безопасности в Европе.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.