Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона
Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Джеймс Остин провели телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.
«Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — рассказали в Минобороны. Подробности разговора в министерстве не озвучили.
10 января в Женеве должны начаться переговоры о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном. Они стартуют с консультаций между российской и американской делегациями, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.