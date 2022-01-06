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Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Ведомости

Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Джеймс Остин провели телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.

«Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — рассказали в Минобороны. Подробности разговора в министерстве не озвучили.

10 января в Женеве должны начаться переговоры о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном. Они стартуют с консультаций между российской и американской делегациями, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Ранее по теме: Белый дом сообщил об ожиданиях от переговоров с Россией по гарантиям безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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