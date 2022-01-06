Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

10 января в Женеве должны начаться переговоры о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном. Они стартуют с консультаций между российской и американской делегациями, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.