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Белый дом сообщил об ожиданиях от переговоров с Россией по гарантиям безопасности

Ведомости

Вашингтон допускает, что США и Россия достигнут прогресса в ряде областей в ходе январских переговоров по гарантиям безопасности, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не знаем, чем обернутся беседы, запланированные на следующую неделю, но наш подход будет прагматичным, нацеленным на результат. Мы считаем, что в ряде областей возможен прогресс, если они [российские представители] придут к столу переговоров с готовностью к этому», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Псаки добавила, что некоторые предложения Москвы, по мнению Вашингтона, не являются «жизнеспособными».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций между российской и американской делегациями 10 января в Женеве. Затем они продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Ранее по теме: Лавров предупредил о последствиях при отказе США и НАТО обсуждать гарантии безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных