Белый дом сообщил об ожиданиях от переговоров с Россией по гарантиям безопасности

«Мы не знаем, чем обернутся беседы, запланированные на следующую неделю, но наш подход будет прагматичным, нацеленным на результат. Мы считаем, что в ряде областей возможен прогресс, если они [российские представители] придут к столу переговоров с готовностью к этому», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).