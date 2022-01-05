Белый дом сообщил об ожиданиях от переговоров с Россией по гарантиям безопасности
Вашингтон допускает, что США и Россия достигнут прогресса в ряде областей в ходе январских переговоров по гарантиям безопасности, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы не знаем, чем обернутся беседы, запланированные на следующую неделю, но наш подход будет прагматичным, нацеленным на результат. Мы считаем, что в ряде областей возможен прогресс, если они [российские представители] придут к столу переговоров с готовностью к этому», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Псаки добавила, что некоторые предложения Москвы, по мнению Вашингтона, не являются «жизнеспособными».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций между российской и американской делегациями 10 января в Женеве. Затем они продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.