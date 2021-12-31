Лавров предупредил о последствиях при отказе США и НАТО обсуждать гарантии безопасности
Россия примет все необходимые меры для устранения угроз в свою сторону, если США и НАТО в разумный срок не ответят на предложенные им проекты по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».
Российское Министерство иностранных дел (МИД) не позволит «замотать» предложенные инициативы «в бесконечных дискуссиях», подчеркнул Лавров. Он также сказал, что Москва хочет создать новую систему договоренностей, которая должна строиться в том числе на принципе отказа всех государств от цели достичь военного превосходства.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сказал, что в НАТО нагло обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток. Он указал на прошедшие с тех пор пять волн продвижения альянса в указанном направлении, а также на то, что соответствующие военные системы уже размещены в Румынии и Польше.