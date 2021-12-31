Лавров предупредил о последствиях при отказе США и НАТО обсуждать гарантии безопасности

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сказал, что в НАТО нагло обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток. Он указал на прошедшие с тех пор пять волн продвижения альянса в указанном направлении, а также на то, что соответствующие военные системы уже размещены в Румынии и Польше.