Лавров сообщил об идее России создать новую систему договоренностей по безопасности
Москва в рамках направленных Вашингтону и НАТО предложений по гарантиям безопасности выступила за создание новой системы договоренностей, которая должна строиться в том числе на принципе отказа всех государств от цели достичь военного превосходства. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства», — сказал он агентству «РИА Новости».
Составленные Москвой проекты договора с США и соглашения с НАТО носят пакетный характер, уточнил министр. Документы направлены на предоставление гарантий, что альянс не будет больше продвигаться на восток и размещать вблизи России, особенно на Украине, системы вооружений. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в ходе состоявшегося 30 декабря телефонного разговора президент США Джо Байден сказал президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон не планирует размещать на Украине ударные наступательные вооружения.
Тем не менее Москве нужны именно «юридически обязывающие гарантии», подчеркнул Лавров. Он пояснил, что коллеги на Западе «систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству».
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сказал, что в НАТО нагло обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток. Он указал на прошедшие с тех пор пять волн продвижения альянса в указанном направлении, а также на то, что соответствующие системы уже размещены в Румынии и Польше.
18 ноября на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел (МИД) Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что Россия не может существовать и постоянно думать, что произойдет завтра.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг.