Путин напомнил о нарушенном обещании НАТО не расширяться на восток
В НАТО нагло обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент страны Владимир Путин. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».
«Ни одного дюйма на восток», — сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы», — сказал глава государства.
Путин назвал неприемлемым дальнейшее расширение НАТО на восток. Он отметил, что Россия никому не угрожает, тогда как США «стоят на пороге» со своими ракетами. Президент подчеркнул, что НАТО и США обязаны «немедленно» предоставить России гарантии безопасности, а не «забалтывать» эту тему десятилетиями.
18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».