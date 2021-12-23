Рябков призвал США не выдвигать дополнительных требований в области безопасности
Если Вашингтон захочет предъявить России требования, которые будут условием принятия договоренностей по безопасности в Европе, тогда ни о чем договориться не получится, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Он отметил, что российская сторона хочет быстро формализовать договоренности по гарантиям безопасности, которые были предложены США. «Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам, или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — заявил Рябков.
В таком случае власти России сделают вывод, что у США нет политической воли договориться, а происходящее используется для прикрытия военного освоения территории Украины и других стран «в антироссийских целях». Это и подтолкнуло российскую сторону выдвинуть предложения по гарантиям безопасности. В такой ситуации ответственность за дальнейшее ухудшение ляжет на США и их союзников, подчеркнул Рябков.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
22 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут в январе 2022 г., а 23 декабря президент России Владимир Путин добавил, что переговоры пройдут в Женеве. Российскую сторону на переговорах будет представлять Сергей Рябков.