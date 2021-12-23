Рябков призвал США не выдвигать дополнительных требований в области безопасности

Он отметил, что российская сторона хочет быстро формализовать договоренности по гарантиям безопасности, которые были предложены США. «Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам, или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — заявил Рябков.