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Политика

Рябков призвал США не выдвигать дополнительных требований в области безопасности

Ведомости

Если Вашингтон захочет предъявить России требования, которые будут условием принятия договоренностей по безопасности в Европе, тогда ни о чем договориться не получится, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Он отметил, что российская сторона хочет быстро формализовать договоренности по гарантиям безопасности, которые были предложены США. «Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам, или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — заявил Рябков.

В таком случае власти России сделают вывод, что у США нет политической воли договориться, а происходящее используется для прикрытия военного освоения территории Украины и других стран «в антироссийских целях». Это и подтолкнуло российскую сторону выдвинуть предложения по гарантиям безопасности. В такой ситуации ответственность за дальнейшее ухудшение ляжет на США и их союзников, подчеркнул Рябков.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».

22 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут в январе 2022 г., а 23 декабря президент России Владимир Путин добавил, что переговоры пройдут в Женеве. Российскую сторону на переговорах будет представлять Сергей Рябков.

Ранее по теме: Переговоры между Россией и США состоятся в начале следующего года в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных