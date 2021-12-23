Переговоры между Россией и США состоятся в начале следующего года в Женеве
Президент России Владимир Путин заявил о положительной реакции со стороны США на российские предложения по гарантиям безопасности. США готовы к началу переговоров в начале следующего года в Женеве, сказал глава государства в ответ на вопрос журналиста на пресс-конференции в Москве.
Он отметил, что представители США заявили о готовности начать такие переговоры в начале следующего года в Женеве. «В целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры нам говорят, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути», — добавил он.
По словам президента, один из важнейших элементов сегодня — «это стабильность и обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении». «Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить», — сказал Путин.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
22 декабря стало известно, что переговоры России и США по гарантиям безопасности начнутся в январе 2022 г. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, состоялась серия переговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США. По итогам их очередного контакта была согласована организация дальнейшей работы. Россию на этих переговорах будет представлять Рябков.