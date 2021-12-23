Переговоры между Россией и США состоятся в начале следующего года в Женеве

По словам президента, один из важнейших элементов сегодня — «это стабильность и обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении». «Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить», — сказал Путин.