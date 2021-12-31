Путин заявил Байдену о разрыве отношений в случае санкций из-за Украины

Контест встречи

17 декабря российская сторона опубликовала переданные США предложения о гарантиях безопасности в Европе. Среди них было требование Москвы к Вашингтону отказаться от расширения НАТО на Восток, в том числе, за счет Украины и Грузии, не размещать ядерное и другое наступательное оружие в Европе, в том числе, за границами альянса на 1997 г., и др. Переговоры по этим предложениям через представителей России и США, России и НАТО (в формате Совета Россия-НАТО, замороженного с 2014 г.), а также России и Европы (на площадке ОБСЕ) пройдут в январе.

30 декабря, незадолго до старта переговоров Путина и Байдена, газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации, сообщила что президент США планирует заявить Путину в ходе телефонного о готовности Вашингтона ввести новые экономические санкции в случае вторжения российских войск на Украину. Также США рассматривают усиление военной помощи НАТО и Киеву. В то же время, по словам источника газеты, Байден планировал сказать Путину, что США готовы действовать и дипломатическими методами.