Путин заявил Байдену о разрыве отношений в случае санкций из-за Украины

Путин заявил Байдену о разрыве отношений в случае санкций из-за УкраиныРоссийский и американский лидеры говорили почти час о безопасности в Европе
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, начавшийся незадолго до полуночи по московскому времени, как сообщили агентству Reuters в администрации американского президента, продлился 50 минут и завершился к 0:39 мск. Контакт двух лидеров стал вторым за месяц после виртуального саммита 7 декабря и состоялся по инициативе российской стороны.
Повод для разговора
Как сообщила пресс-служба американского Белого дома, президенты обсудили «ряд вопросов, включая предстоящие дипломатические переговоры [в январе]».
В официальном заявлении Вашингтона говорится, что лидеры двух государств затрагивали темы возможных санкций в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Президент Байден, как сообщил Белый дом, «призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной»: «Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия начнет дальнейшее проникновение на Украину [США утверждают, что Крым, как и отдельные территории на востоке Украины, оккупированы Россией с 2014 г. – прим. "Ведомости"]».
Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, которая с начала следующего года начнет двусторонний диалог о стратегической стабильности, диалог в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), говорится в заявлении Белого дома. Байден во время разговора с Путиным подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации.
Контест встречи
17 декабря российская сторона опубликовала переданные США предложения о гарантиях безопасности в Европе. Среди них было требование Москвы к Вашингтону отказаться от расширения НАТО на Восток, в том числе, за счет Украины и Грузии, не размещать ядерное и другое наступательное оружие в Европе, в том числе, за границами альянса на 1997 г., и др. Переговоры по этим предложениям через представителей России и США, России и НАТО (в формате Совета Россия-НАТО, замороженного с 2014 г.), а также России и Европы (на площадке ОБСЕ) пройдут в январе.
30 декабря, незадолго до старта переговоров Путина и Байдена, газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации, сообщила что президент США планирует заявить Путину в ходе телефонного о готовности Вашингтона ввести новые экономические санкции в случае вторжения российских войск на Украину. Также США рассматривают усиление военной помощи НАТО и Киеву. В то же время, по словам источника газеты, Байден планировал сказать Путину, что США готовы действовать и дипломатическими методами.
Не святочные посиделки
В Кремле довольны состоявшимися переговорами с президентом США Джо Байденом. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что разговор стал логическим продолжением российско-американских переговоров 7 декабря. Тогда лидеры двух стран начали обсуждение «важнейшей темы – выработку конкретных, юридически оформленных договоренностей по гарантиям безопасности Российской Федерации».
«Особо хотелось бы подчеркнуть, что это не был чисто предновогодний разговор, какие-то святочные посиделки. Ровно за сутки до нового года имело место важное политическое действо, в котором свои роли сыграли наш и американские президенты», – сказал Ушаков.
Россия в данной ситуации будет вести так, как вели бы себя США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ
Путин еще раз в разговоре с Байденом напомнил основные принципы, которые изложены в переданных США документах о гарантиях безопасности в Европе, которые затрагивают, в частности, Россию. Президент США, в принципе, с такой точкой зрения согласился и «отреагировал вполне логично и вполне серьезно», сказал Ушаков.
«Наш президент особо подчеркивал, что Россия в данной ситуации будет вести так, как вели бы себя США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ. Наш президент несколько заходов делал, чтобы до Байдена дошла эта наша ключевая мысль», – сказал Ушаков.
Предостережение от ошибок
Для США, как отмечалось на переговорах, неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, рассказал Ушаков, и в случае продолжения эскалации западные страны предпримут масштабные санкции в экономической, финансовой, военной сфере. На это Путин ответил, что если Запад решится ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом.
Впоследствии такие действия «наши потомки оценят как огромную ошибку, а таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет», передал слова Путина Ушаков: «И поэтому желательно в этой ситуации таких ошибок больше не делать». Ушаков напомнил, что тема санкций обсуждалась и на переговорах 7 декабря. «Но суть разговора не в этом, а в том, чтобы найти точки соприкосновения и продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию волнуют», – сказал Ушаков.
Были и примирительные ноты в разговоре. Байден несколько раз подчеркнул в ходе разговора, что «ядерную войну нельзя начинать, а также, что ее нельзя выиграть». «Американцы из этого исходят, понимая, что у США и России накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире», – сказал Ушаков. Байден, по его словам, подчеркнул, что «Россия и США должны сыграть ключевую роль в обеспечении мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре».
Подготовка к будущим переговорам
С американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных Россией в Вашингтон и штаб-квартиру НАТО документах, говорит Ушаков. Путин и Байден условились, что переговоры будут проходить по трем направлениям – двусторонние в Женеве (9-10 января), Брюсселе по линии России-НАТО (12 января) и в Вене по линии ОБСЕ (13 января).
Со стороны России женевские переговоры будет курировать замминистра иностранных дел Сергей Рябков, в Брюсселе в межведомственных переговорах будут участвовать замминистра иностранных дел и замминистра обороны, но кто именно – еще уточняется. В переговорах по линии ОБСЕ в Вене будут участвовать постоянные представители при ОБСЕ – со стороны России Александр Лукашевич. «Байден подтвердил, что он собирается так выстраивать свою линию в дальнейшем с нами», – отметил Ушаков.
К двусторонним переговорам стороны будут относиться со всей серьезностью, сказал Ушаков, и процесс переговоров в Женеве пойдет под личным наблюдением и личным контролем двух президентов. Для этого будет поддерживаться телефонный контакт между двумя президентами, а также представителями их администраций.
В Кремле посмотрят, как пройдут переговоры в начале января, а дальше будут делать выводы, отметил Ушаков: «Для нас переговорный процесс означает, что мы будем учитывать соображения американской стороны или наших партнеров среди западных стран». Но главным он называет не компромисс, а обеспечение гарантий безопасности России.
Конкретные вопросы двусторонних отношений России и США во время разговора не затрагивались. Но была высказана мысль, что если переговоры в будущем пойдут успешно, то это приведет к нормализации и даже к улучшению отношений, сказал помощник президента.