«Это США пришли со своими ракетами к нашему дому». Главные цитаты Путина

«Все считают США светочем демократии, но там этот закон принят еще в 30-е гг., но не важно, когда он принят, важно, что он действует сейчас. Там примерно 0,34 или 0,034 организаций только признаны иноагентами. Представляете, какое удивление, у нас тоже 0,034, такой же объем. А в чем разница? Там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Даже в случае, если вы свою деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка».