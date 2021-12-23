«Продолжается борьба». Что Владимир Путин рассказал о пандемии коронавируса

«Продолжается борьба». Что Владимир Путин рассказал о пандемии коронавирусаПрезидент – о наказании антипрививочников, уровне смертности и коллективном иммунитете
На ежегодной большой пресс-конференции президента России журналисты задают много вопросов о борьбе с коронавирусом. «Ведомости» собрали главные ответы Владимира Путина по этой теме.
О штамме омикрон
В начале конференции Владимир Путин констатировал, что борьба с распространением коронавируса пока еще идет. Сейчас группа российских ученых находится в Южно-Африканской Республике, где был обнаружен новый штамм омикрон.
Появление новых штаммов объясняется способностью коронавируса мутировать, констатировал Путин. Новые варианты появляются там, где есть проблемы с системами здравоохранения и низкий уровень иммунитета, отметил президент: «В африканских странах очень много поражений иммунодефицитом, и там возникают новые и новые штаммы».
О восстановлении экономики
Экономика России в условиях пандемии оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем во многих других государствах. Уровень ее спада составил 3%.
О вакцинации и высокой смертности
По словам Путина, коллективный иммунитет в России составляет 59,4%, но это «низкий уровень». Президент рассчитывает на достижение популяционного иммунитета в 80% в конце первого квартала – во втором квартале 2022 г. Он отметил, что специалисты некоторых стран говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета на уровне 90-95%.
Президент заявил о необходимости взаимного признания вакцин от коронавируса с другими странами и распространения их по всему миру как можно быстрее.
Высокую смертность от ковида Путин объясняет низким уровнем вакцинации. Причем, показатели числа умерших от инфекции, по словам президента, не пытаются скрыть. Их просто сложно посчитать, утверждает Путин: «Я нацеливаю нашу систему здравоохранения и правительство на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно».
Продолжительность жизни на фоне пандемии сократилась с 71,5 в прошлом году до 70,1 в этом. Это факт беспокоит президента.
На фоне снижения продолжительности жизни и увеличения смертности обостряется одна из важнейших проблем – демографическая, сказал президент: «146 млн человек – совершенно недостаточно для такой огромной территории. С экономической точки зрения – у нас же рабочих рук не хватает! В работоспособном возрасте 81 млн человек. Мы должны серьезно увеличить это число к 2024-2030 гг».
Об ответственности для антипрививочников
В ответ на предложение журналиста ввести штрафы или уголовную ответственность для тех, кто не вакцинируется от коронавируса, Путин сказал: «Сила действия всегда равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так сразу появятся способы обойти это стремление надавить».
Президент считает, что нужно идти по-другому пути: относиться к людям с уважением, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость вакцинации. Другие способы контрпродуктивны: в Германии усиливают ответственность, а уровень коллективного иммунитета низкий. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Уже более 200 уголовных дел возбуждено за подделку сертификатов о вакцинации. «Вот здесь надо бороться», – заявил Путин.
Он добавил, что около 1% переболевших и 3-4% вакцинированных заражаются повторно.