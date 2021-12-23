«Продолжается борьба». Что Владимир Путин рассказал о пандемии коронавируса

Президент считает, что нужно идти по-другому пути: относиться к людям с уважением, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость вакцинации. Другие способы контрпродуктивны: в Германии усиливают ответственность, а уровень коллективного иммунитета низкий. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Уже более 200 уголовных дел возбуждено за подделку сертификатов о вакцинации. «Вот здесь надо бороться», – заявил Путин.