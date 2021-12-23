Путин объяснил повышение ЦБ ставки фразой «у нас может быть как в Турции»Президент сказал, что ему известно о недовольстве реального сектора политикой ЦБ
Без повышения Центральным банком ключевой ставки ситуация в России могла бы развиваться «как в Турции», заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Он уточнил, что ему известно о недовольстве реального сектора действиями регулятора.
«Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк. Я каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, знаю, как они ругаются на ЦБ, и знаю их аргументы... Я знаю неудовлетворенность реального сектора [экономики] от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть, как в Турции», – сказал Путин.
Президент признал, что ожидаемая по итогам 2021 г. инфляция в 8% слишком высока и необходимо вернуть рост цен к целевому показателю в 4% годовых. При этом Путин подчеркнул, что таким инструментом, как ключевая ставка, необходимо пользоваться аккуратнее.
«Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно», – заявил президент.
Главным оппонентом регулятора со стороны крупных промышленников выступает основатель «Русала» Олег Дерипаска. Он традиционно негативно комментирует повышение ЦБ ключевой ставки в своем телеграм-канале. В ходе сессии инвестиционного форума «Россия зовет!» 30 ноября бизнесмен очно поспорил с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной о том, как нужно проводить денежно-кредитную политику.
Он вновь подверг критике повышение регулятором ключевой ставки. По его словам, в экономике из-за этого отсутствуют дешевые деньги, что позволило бы компаниям нарастить выпуск и за счет увеличения предложения охладить рост цен.
«Я слышу: давайте переждем два года, инфляционные ожидания, сама инфляция снизится – не согласен. Есть кривая спроса и предложения, поэтому давайте нарастим предложение <…> Но никто не будет вкладывать [в расширение производства], когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года, я вам гарантирую», – заявил Дерипаска на сессии форума.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на высказывания бизнесмена, согласилась, что в инфляции «есть две части уравнения – это спрос и предложение». Но при этом она напомнила, что экономического роста и повышения уровня предложения можно достичь не только за счет «дешевых» кредитов, а с помощью вложения личного капитала акционеров.
«Если мы посмотрим, как формируются ставки по длинным кредитам, [то увидим], они не столько зависят от того, какую ключевую ставку установили в настоящий момент, а от ожиданий банков, финансовых рынков, какая будет инфляция в перспективе пяти, семи и десяти лет», – парировала Набиуллина.
Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год на 60%, причем более 40% стоимости потеряла за последний месяц. В четверг, 23 декабря, она подешевела к концу торгов предыдущего дня на 5% до 11,7 за доллар.
Такой обвал происходит на фоне реализации властями Турции нетрадиционной политики: несмотря на ускорение инфляции, турецкий ЦБ планомерно снижает ключевую ставку. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет эту линию расчетом на «китаизацию» турецкой экономики и резкое улучшение показателей торгового баланса.