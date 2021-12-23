Путин объяснил повышение ЦБ ставки фразой «у нас может быть как в Турции»

«Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк. Я каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, знаю, как они ругаются на ЦБ, и знаю их аргументы... Я знаю неудовлетворенность реального сектора [экономики] от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть, как в Турции», – сказал Путин.