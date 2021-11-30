Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономике

Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономикеБизнесмен снова раскритиковал ЦБ за высокие ставки, а глава регулятора напомнила ему о высоких прибылях
Основатель «Русала» Олег Дерипаска в ходе сессии инвестиционного форума «Россия зовет!» снова раскритиковал денежно-кредитную политику Центробанка из-за повышения ставок и, как следствие, отсутствие «дешевых денег».
«Я считаю, что это будет колоссальная ошибка, если мы попробуем переждать (всплеск инфляции. — Ред.). Я слышу: давайте переждем два года, инфляционные ожидания, сама инфляция снизится — не согласен. Есть кривая спроса и предложения, поэтому давайте нарастим предложение, они (инфляционные ожидания. — Ред.) так же быстро снизятся, давайте дадим денег в логистику — товары будут двигаться быстрее и чаще приходить […], давайте вложим в хранение (товаров. — Ред.). Но никто не будет вкладывать, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года, я вам гарантирую», — сказал он.
Бизнесмен также заявил, что рынок кредитования компаний в России является «кабальным». «Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — сказал Дерипаска. При этом бизнесмен отметил, что в «сложные времена» каждый выбор в бюджетной или денежно-кредитной политике — это «русская рулетка с валидольным концом».
«Фискальную политику менять не будем, налоги снижать не будем при наличии профицита. Хорошо, согласились, если впереди сложные времена, а каждый выбор — это такая русская рулетка с валидольным концом», — отметил он.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на высказывания бизнесмена, согласилась, что в инфляции «есть две части уравнения — это спрос и предложение». «Кредит безусловно важен для расширения производства, и здесь важен длинный кредит. Инвестиционные кредиты — это не краткосрочные, это длинные кредиты. Если мы посмотрим, как формируются ставки по длинным кредитам, (то увидим. — Ред.), они не столько зависят от того, какую ключевую ставку установили в настоящий момент, а от ожиданий банков, финансовых рынков, какая будет инфляция в перспективе пяти, семи и десяти лет. Они в ставку по кредитам закладывают премию по инфляции. Если они видят, что Центральный банк не борется с инфляцией и она будет высокой в будущем, то длинные ставки выше», — сказала глава регулятора.
В качестве примера глава ЦБ привела уровень ключевой ставки и ставок по долгосрочным кредитам в начале 2000-х гг. «Мы это проходили с вами на собственной истории в 2000-х гг., когда рыночная ставка была достаточно низкая, а ставки долгосрочные были гораздо выше, чем сейчас. У нас и ипотека начала развиваться, когда инфляцию под контроль взяли», — сказала Набиуллина.
Глава реглятора напомнила, что экономического роста и повышения уровня предложения можно достичь не только за счет «дешевых» кредитов. «Я хотела бы обратить внимание, что основной источник инвестиций во всем мире — это акционерный капитал. Кредит — это дополнение к акционерному капиталу […] Но если бизнес, мы видим по статистике — прибыль есть, дивиденды увеличиваются. Если бизнес сам не вкладывает в инвестиции ту заработанную прибыль в собственные источники, может, все-таки проблема в других вещах, а не только в процентной ставке», — сказала глава ЦБ.
Набиуллина также заявила, что в случае если государство будет расширять программы субсидирования кредитов, то денежно-кредитная политика будет, соответственно, чуть более жесткой. А ее смягчение возможно при частичном сворачивании программ стимулирования. «Если мы хотим больше программ субсидирования, помощи через бюджет, то да — тогда будет чуть более жесткая денежно-кредитная политика. Если мы хотим смягчения денежных условий для всех, тогда будет меньше пространства для структурной политики бюджета. Это некоторый выбор, денежно-кредитная и бюджетная политика безусловно связаны — они влияют на инфляцию [...] И мне кажется, это упрощение — сводить все к процентным ставкам», — заключила она.
В середине ноября Набиуллина сообщила, что Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Сейчас ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых — до такого уровня, который в последний раз был в июле 2019 г., совет директоров ЦБ поднял ее на последнем заседании, состоявшемся 22 октября. Более того, в своем пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), то есть еще большее увеличение показателя. При этом ранее Набиуллина исключила рост ключевой ставки до двузначных значений. В целом с марта ЦБ поднял ее на 3,25 п. п. Ранее она составляла исторически минимальные 4,25% годовых.
Регулятор стал повышать ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции. Целевым уровнем, к которому стремится ЦБ, являются 4%, однако этот порог она преодолела еще в конце 2020 г. По данным Росстата, по итогам октября потребительские цены в России выросли на 8,13% год к году — такое высокое значение в последней раз было зафиксировано в январе 2016 г.
В начале августа Дерипаска заявил, что Банк России, повышая процентные ставки, подрывает основы долгосрочного экономического роста в стране. В целом бизнесмен неоднократно выступал с критикой действий ЦБ. Например, в конце прошлого года в своей статье для «Ведомостей» предприниматель назвал позицию регулятора главной проблемой на пути экономического роста России. По мнению Дерипаски, ЦБ «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП страны, тогда как на самом деле должен вместе с правительством реализовать программу по повышению показателя до 300 трлн руб. В 2020 г. ВВП России составил чуть меньше 107 трлн руб.