Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономике

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на высказывания бизнесмена, согласилась, что в инфляции «есть две части уравнения — это спрос и предложение». «Кредит безусловно важен для расширения производства, и здесь важен длинный кредит. Инвестиционные кредиты — это не краткосрочные, это длинные кредиты. Если мы посмотрим, как формируются ставки по длинным кредитам, (то увидим. — Ред.), они не столько зависят от того, какую ключевую ставку установили в настоящий момент, а от ожиданий банков, финансовых рынков, какая будет инфляция в перспективе пяти, семи и десяти лет. Они в ставку по кредитам закладывают премию по инфляции. Если они видят, что Центральный банк не борется с инфляцией и она будет высокой в будущем, то длинные ставки выше», — сказала глава регулятора.