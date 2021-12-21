Турецкую лиру лихорадит после предложения Эрдогана компенсировать курсовую разницу

Турецкая валютная политика вызывает много вопросов и приносит много сюрпризов, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков. Идея валютного опциона для держателей лиры может сработать, но остается выяснить, кто будет оплачивать риски волатильности курса. Если этим агентом станет Центробанк, то это больше похоже на безостановочно работающий печатный станок. В любом случае, денежная политика ЦБ Турции не предполагает интереса к лире, говорит он. Ставка на уровне 14% при инфляции 21% предполагает реальную отрицательную доходность на уровне семи процентных пунктов – то есть в реальности рынка лиру необходимо продавать после значимых отскоков. Укрепление на 40% за два дня – это в большей степени спекулятивное движение, завязанное на срабатывании маржинколов. Соответственно, после этого можно вновь ожидать ослабления лиры, полагает Кочетков.



Масштабная волатильность турецкой лиры вызвана оригинальными шагами монетарных властей в борьбе с инфляцией, которая уже выше официальных 21%, говорит Михаил Зельцер, эксперт «БКС Мир инвестиций». При непосредственном влиянии президента Эрдогана ЦБ противостоит ценовому давлению в экономике нетривиальным способом. Вместо ужесточения денежно-кредитной политики и поднятия ставки регулятор, наоборот, понижает стоимость фондирования до 14%, стараясь сделать кредиты доступнее, а цены ниже. Но в экономической теории такое не работает, а на практике наблюдается исход инвесторов из финансовых активов Турции.