Турецкая лира продолжает лететь вниз

Турецкая лира продолжает лететь внизТак хочет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган
Биржа Стамбула объявила к 16:25 мск о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры. 17 декабря курс турецкой валюты обвалился ниже 17 лир за доллар – до 17,009. Падение происходит на фоне аномальной денежно-кредитной политики, которую в последние четыре месяца ведут финансовые власти страны. Их поддерживает исполнительная власть в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Курс лиры с начала года обвалился более чем в два раза – в январе доллар стоил около 8 лир.
16 декабря ЦБ Турции вновь понизил ставку на 100 базисных пунктов – до 14%. До этого, в понедельник 13 декабря, курс турецкой лиры обновил исторический минимум в 14,99 лиры за доллар, но регулятору удалось отыграть падение благодаря валютным интервенциям до 13,7 лиры за доллар. Но после нового решения о снижении ставки лира ускорила падение – курс ее упал вскоре после открытия Стамбульской биржи, около 9:45 мск, до 16 за доллар утром 17 декабря.
Турецкий ЦБ под давлением Эрдогана упорно понижает ставку. По словам турецкого лидера, это делается для помощи местной промышленности и бизнесу, ради превращения Турции в экспортно ориентированную страну, а также подавления биржевых спекулянтов. Для коррекции курса лиры усиленно используются золотовалютные резервы, которые стремительно тают. Любые попытки воспротивиться этому решению пресекаются.
Прошлый глава ЦБ Наджи Агбала был уволен после того, как в марте поднял процентную ставку до 19%. Позже он и его также уволенный заместитель Семих Тумэн присоединились к оппозиционным критикам финансовой политики властей. В Стамбуле и Мерсине из-за падения лиры уже проходили многотысячные митинги, организованные оппозицией, но финансовый регулятор под давлением исполнительной власти во главе с Эрдоганом продолжает снижать ставку. Тем временем ровно неделю назад агентство S&P пересмотрело прогноз для Турции на «негативный» в связи с неопределенностью направления денежно-кредитной политики на фоне растущих внешних рисков.
Несмотря на такие колебания лиры, хоронить президента Турции Эрдогана как политика некорректно, уверен научный сотрудник Сектора Турции Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев. Разумеется, падение турецкой валюты бьет по кошелькам простого населения, но критика в адрес Эрдогана уже идет на спад. При этом президенту есть что предъявить населению в качестве своих заслуг.
По словам Гаджиева, козыри Эрдогана – это внешнеполитические достижения и строительные мегапроекты. Успехи в Нагорном Карабахе и в отношениях с Россией тоже играют на руку турецкому лидеру. Также положительно на его имидже скажется запуск первого энергоблока атомной электростанции «Аккую», запланированный на 2023 г. с помощью России. К тому же часть ответственности за падение лиры турецкие власти уже сняли с себя, замечает эксперт. Были сделаны заявления, что кризис – это не следствие ошибок Эрдогана, а результат осознанных и намеренных действий по «китаизации» турецкой экономики. Во внутриполитическом поле Эрдоган тоже чувствует себя уверенно. Коалиция его «Партии справедливости и развития» с националистами дает ему необходимое количество голосов для формирования правительства и до выборов 2023 г. турецкий лидер точно останется на плаву, резюмирует Гаджиев.
Эрдоган абсолютно уверен в том, что прав, и он продолжит в таком же «ручном» режиме управлять турецкой экономикой, у него есть четкое видение этого, и его лично проблемы падения курса лиры и инфляция волнуют мало. Но есть объективный фактор обнищания населения и роста его недовольства, отмечает директор Международного российско-турецкого центра РГГУ Александр Васильев. Турецкие экспортеры сейчас, конечно, получают выгоды за счет падения издержек, но эта политика имеет негативные социально-экономические последствия для Эрдогана на выборах в 2023 г.
Другое дело, замечает Васильев, что оппозиция сейчас ничего не может предложить. А если падение уровня жизни станет критичным для турецкого избирателя, у Эрдогана есть уже испробованный путь военных авантюр, например ввод войск на населенный курдами северо-восток Сирии, говорит Васильев.
Психологический барьер для рационального регулирования ставки в Турции давно уже пройден, то, что сейчас происходит, – сугубо политические, а не экономические решения Эрдогана, считает директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. У этой финансовой политики якобы есть долгосрочная цель – экспортная ориентированность экономики Турции по образцу Китая, для чего чем дешевле лира, тем лучше, продолжает эксперт.
Но между Китаем и Турцией коренная разница, и в этом корень ошибочности политики правительства Эрдогана: турецкая экономика критически зависит от внешних инвестиций, в то время как китайская всегда развивалась по большей части на внутренних ресурсах. Турецкая экономика также критически зависит от импорта энергоресурсов, которые сейчас и так дорожают, и растет цена на энергию для той же промышленности – сейчас самое неподходящее время усугублять эту ситуацию. Весь экономический статус Турции сейчас зависит от политики – как члена НАТО, как партнера Саудовской Аравии и так далее, говорит эксперт.
С точки зрения здравого смысла политика экономического блока правительства Турции – это нонсенс, глупость, так как невозможно понижать ставку и одновременно бороться с инфляцией, говорит Сосновский. Остановить Эрдогана в этой безумной экономической политике смогут, вероятно, лишь серьезные народные волнения из-за понижения уровня жизни населения, заключает эксперт.