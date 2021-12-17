Турецкая лира продолжает лететь вниз

По словам Гаджиева, козыри Эрдогана – это внешнеполитические достижения и строительные мегапроекты. Успехи в Нагорном Карабахе и в отношениях с Россией тоже играют на руку турецкому лидеру. Также положительно на его имидже скажется запуск первого энергоблока атомной электростанции «Аккую», запланированный на 2023 г. с помощью России. К тому же часть ответственности за падение лиры турецкие власти уже сняли с себя, замечает эксперт. Были сделаны заявления, что кризис – это не следствие ошибок Эрдогана, а результат осознанных и намеренных действий по «китаизации» турецкой экономики. Во внутриполитическом поле Эрдоган тоже чувствует себя уверенно. Коалиция его «Партии справедливости и развития» с националистами дает ему необходимое количество голосов для формирования правительства и до выборов 2023 г. турецкий лидер точно останется на плаву, резюмирует Гаджиев.