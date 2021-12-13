Эрдоган изобретает новую макроэкономику

В последние две недели центробанк Турции удерживал с помощью валютных интервенций национальную валюту ниже уровня в 14 лир за доллар. За это время чистые резервы центробанка упали с $24,67 млрд до $22,47 млрд. Однако 13 декабря центробанк не стал объявлять о продаже валюты. В итоге при открытии торгов в Стамбуле доллар подорожал до 14,99 лиры за доллар по сравнению с 13,88 лиры на закрытие биржи в пятницу. В результате ЦБ пришлось снова провести интервенцию, и к 18.00 мск доллар стоил 13,77 лиры, отыграв падение и вернувшись к значениям прошлой недели.