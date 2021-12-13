Эрдоган изобретает новую макроэкономику

Эрдоган изобретает новую макроэкономикуДауншифтинг в Турции дешевле день ото дня
Турецкая лира упала на торгах Стамбульской биржи на 7% до нового антирекорда почти в 15 лир за доллар утром в понедельник, 13 декабря, на фоне ожиданий очередного снижения процентной ставки центробанком страны в соответствии с линией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В сравнении с декабрем 2020 г. курс лиры к доллару упал почти вдвое. Предыдущее снижение ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 15% произошло 18 ноября. С сентября регулятор снизил процентную ставку на 400 б. п., в то время как финансовые аналитики призывают турецкие власти, наоборот, ее повышать.
В последние две недели центробанк Турции удерживал с помощью валютных интервенций национальную валюту ниже уровня в 14 лир за доллар. За это время чистые резервы центробанка упали с $24,67 млрд до $22,47 млрд. Однако 13 декабря центробанк не стал объявлять о продаже валюты. В итоге при открытии торгов в Стамбуле доллар подорожал до 14,99 лиры за доллар по сравнению с 13,88 лиры на закрытие биржи в пятницу. В результате ЦБ пришлось снова провести интервенцию, и к 18.00 мск доллар стоил 13,77 лиры, отыграв падение и вернувшись к значениям прошлой недели.