Эрдоган изобретает новую макроэкономику

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Эрдоган и его Партия справедливости и развития (AKP) не видят политической угрозы своему будущему в недовольстве населения рекордной инфляцией / Максим Стулов / Ведомости

Турецкая лира упала на торгах Стамбульской биржи на 7% до нового антирекорда почти в 15 лир за доллар утром в понедельник, 13 декабря, на фоне ожиданий очередного снижения процентной ставки центробанком страны в соответствии с линией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В сравнении с декабрем 2020 г. курс лиры к доллару упал почти вдвое. Предыдущее снижение ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 15% произошло 18 ноября. С сентября регулятор снизил процентную ставку на 400 б. п., в то время как финансовые аналитики призывают турецкие власти, наоборот, ее повышать.

В последние две недели центробанк Турции удерживал с помощью валютных интервенций национальную валюту ниже уровня в 14 лир за доллар. За это время чистые резервы центробанка упали с $24,67 млрд до $22,47 млрд. Однако 13 декабря центробанк не стал объявлять о продаже валюты. В итоге при открытии торгов в Стамбуле доллар подорожал до 14,99 лиры за доллар по сравнению с 13,88 лиры на закрытие биржи в пятницу. В результате ЦБ пришлось снова провести интервенцию, и к 18.00 мск доллар стоил 13,77 лиры, отыграв падение и вернувшись к значениям прошлой недели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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