Турецкая лира подешевела к рублю до исторического минимума

Туристический коллапс

До пандемии Турция была на шестом месте в мире по числу иностранных туристов и привлекла в 2019 г. 51 млн человек, что давало около 4% ВВП. Большая часть туристов ехали из России – 7 млн человек.

В 2020 г. из-за закрытия границ был обвал – туристов приехало 13 млн человек, что в 3,5 раза меньше, следует из данных минкульта Турции. Однако в январе – августе 2021 г. в стране побывало уже 14 млн туристов. Это в 2 раза больше, чем годом ранее.