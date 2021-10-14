Турецкая лира подешевела к рублю до исторического минимума

Турецкая лира подешевела к рублю до исторического минимумаКоличество российских покупателей недвижимости в Турции выросло за год более чем в 1,5 раза
Курс лиры обновил рекордный минимум по отношению к рублю. В среду, 13 октября, курс лиры падал до 7,88 руб. – это минимальное значение c 1992 г., следует из данных Refinitiv и ЦБ РФ. Падение турецкой валюты отражает проблемы в денежно-кредитной системе страны, но в то же время благоприятно сказалось на привлекательности страны для иностранцев, которые активно скупают турецкую недвижимость.
Почему лира падала
В первый год пандемии в Турции обострились экономические проблемы: упали экспорт и занятость населения и усилились внешнеторговый дефицит и инфляция. Лира потеряла почти четверть стоимости, и эксперты Bloomberg называли ее одной из худших валют мира.
После рекордного падения в 2020 г. турецкая валюта смогла немного укрепить свои позиции в начале этого года. Для этого ЦБ Турции активно прибегал к валютным интервенциям, а в марте поднял ключевую ставку до 19%. Спустя два дня после этого президент Турции Реджеп Эрдоган, обещавший сделать кредитование доступнее, отправил в отставку главу центрального банка Наджи Агбала. Это увольнение главы ЦБ стало третьим за последние два года. Однако курс продолжил падение.
Туристический коллапс
До пандемии Турция была на шестом месте в мире по числу иностранных туристов и привлекла в 2019 г. 51 млн человек, что давало около 4% ВВП. Большая часть туристов ехали из России – 7 млн человек.
В 2020 г. из-за закрытия границ был обвал – туристов приехало 13 млн человек, что в 3,5 раза меньше, следует из данных минкульта Турции. Однако в январе – августе 2021 г. в стране побывало уже 14 млн туристов. Это в 2 раза больше, чем годом ранее.
С начала года турецкая лира потеряла по отношению к рублю уже 20% (была 9,92 руб., а стала 7,92). В сентябре ставку снизили до 18%. Инфляция к этому времени достигла уже 19,6% в годовом выражении, следует из данных ЦБ Турции. На этом фоне недавно назначенного главу ЦБ вновь могут сменить в ближайшее время, считает эксперт Института востоковедения РАН Александр Васильев. Постоянные изменения ключевой ставки и непоследовательность руководства банковской системы дополнительно провоцировали колебания курса валюты, говорит он.