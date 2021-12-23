Путин объяснил причины роста цен на газ в Европе

Но при этом президент рассказал и о спекуляции российским газом. По его словам, контрагенты, «получив на 5,6 млрд (куб. м) больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь продают его». По словам Путина, газ идет из Германии в Польшу. «У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину», – отметил он. «Мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена в три-четыре-шесть-семь раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав 1 млрд куб. м газа, можно заработать почти $1 млрд», – сказал президент.