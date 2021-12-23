Путин объяснил причины роста цен на газ в Европе

Путин объяснил причины роста цен на газ в ЕвропеВиноваты американские поставщики и европейские спекулянты
«Газпром» не бронирует транзитных мощностей газопровода «Ямал-Европа» из-за отсутствия заявок на покупку газа со стороны европейских потребителей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции 23 декабря. «Ведь он (“Газпром”. – “Ведомости”) не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что транзитировать, если нет заявок на покупку?» – возмутился Путин.
«Газпром» уже третий день подряд не бронирует у Польши прокачку газа по газопроводу «Ямал-Европа» (годовая мощность – 33 млрд куб.м), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на площадку GSA Platform. Последний раз компания бронировала мощности в воскресенье на понедельник. Из-за отсутствия поставок из России газопровод начал работать на реверс, с запада на восток. На январь 2022 г. «Газпром» для прокачки через Польшу забронировал лишь 19,26 млн куб. м газа в сутки из предложенных 89,1 млн куб. м, а также отказался выкупать дополнительные объемы транзита через Украину.
В «Газпроме» подчеркивали, что поставки по газопроводу «Ямал – Европа» осуществляются в соответствии с заявками потребителей, а свои обязательства компания выполняет в полном объеме.
Президент также назвал Россию единственным поставщиком газа, который увеличил продажи в Европу. По его словам, в ФРГ, куда поставляется 50-51 млрд куб. м газа, «по году» поставлено «плюсом 5,6 млрд куб. м – больше 10%». Путин также упомянул о том, что американский газ вместо Европы был перепоставлен на премиальные рынки Европы и Азии.
Но при этом президент рассказал и о спекуляции российским газом. По его словам, контрагенты, «получив на 5,6 млрд (куб. м) больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь продают его». По словам Путина, газ идет из Германии в Польшу. «У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину», – отметил он. «Мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена в три-четыре-шесть-семь раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав 1 млрд куб. м газа, можно заработать почти $1 млрд», – сказал президент.
Путин предложил «вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то», вести дальнейшие поставки в Европу. Это, по его словам, повлияет на цену на спотовом рынке: «Чем больше продукта на рынке, тем цена будет меньше».
Спотовые цены газа в Европе с лета резко выросли и демонстрируют крайнюю волатильность. После рекордного роста 21 декабря, когда они впервые в истории преодолели рубеж в $2000 за 1000 куб. м, рынок немного остыл. По данным биржи ICE на 23 декабря, днем на хабе TTF в Нидерландах стоимость январского фьючерса снижалась до $1720 за 1000 куб. м.
На днях цены на газ в Европе обогнали котировки в Азии. По данным агентства Platts и расчетам «Ведомостей», 22 декабря 1000 куб. м газа на азиатских хабах стоили около $1650. Таким образом, долгое время сохранявшаяся азиатская «премия» сменилась европейской. Это вынудило несколько крупных танкеров-газовозов на середине маршрута сменить курс и отправиться в ЕС («Ведомости» подробно писали об этом 23 декабря).
Высокие цены на газ в Европе сохраняются на фоне рекордно низкого уровня закачки энергоресурса в подземных хранилищах газа (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 21 декабря европейские хранилища были заполнены на 58% (63,17 млрд куб.м) в то время как в прошлом году в это же время в хранилищах находилось 85,36 млрд куб.м.
Прокачка газа является воплощением контрактных обязательств пользователей системы, отметил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Волатильность же цен, по словам эксперта, является следствием общего баланса спроса и предложения на рынке и представлений трейдеров о том, как этот баланс будет складываться в будущем. «Проблема не в низкой транспортировке, а в том, что европейский рынок оказался не обеспечен нужным набором твердых обязательств по поставкам газа», – подчеркнул эксперт.
На фоне обострения энергокризиса глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил в четверг, что Киев будет настаивать на введении санкций США против газопровода «Северный поток – 2». А 21 декабря компания обратилась в Еврокомиссию жалобой на злоупотребление «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. «Нафтогаз» утверждает, что «Газпром» намеренно резко снизил объем реализации на спотовом рынке и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу.
В частности, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в ЕС через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома». Кроме того, украинская сторона обвиняет «Газпром» в блокировке экспорта газа, добываемого в России частными компаниями, а также транзита сырья в Европу из стран Центральной Азии.
В сентябре 2021 г. в Еврокомиссию с просьбой расследовать возможное манипулирование рынком со стороны «Газпрома» также обращались некоторые депутаты Европарламента.
На фоне морозов и отсутствия реальных возможностей по увеличению экспорта газа для Европы, любые инфоповоды вызывают значительные колебания спотовых котировок, отметила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. «Мы впервые находимся в такой ситуации, когда рынок остро реагирует даже на малейшие колебания и новости на рынке, особенно учитывая ситуацию с «Северным потоком – 2», – отметила она. Эксперт подчеркнула, что текущий уровень цен не отражает реальный баланс спроса и предложения, а обуславливается спекулятивными факторами.
«Мы впервые находимся в такой ситуации, когда рынок остро реагирует даже на малейшие колебания и новости на рынке, особенно учитывая ситуацию с «Северным потоком – 2», – отметила она. При этом эксперт подчеркнула, что текущий уровень цен не отражает реальный баланс спроса и предложения, а обуславливается спекулятивными факторами.