Цены на газ в Европе достигли $2200 за 1000 кубометров

Цены на газ в Европе достигли $2200 за 1000 кубометровЭто абсолютный рекорд за всю историю торгов
Из-за усиливающегося энергокризиса Европа становится более привлекательным рынком для поставщиков газа, чем Азия. Традиционно на газовом рынке говорят об «азиатской премии», то есть ситуации, когда поставки сжиженного газа (СПГ) в Китай, Японию и другие страны Дальнего Востока выгоднее из-за более высоких цен в АТР. Но сейчас на спотовые цены в Европе азиатская премия уже не влияет, так как сформировалась премия европейская, обратил внимание заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
По данным индекса Platts, 20 декабря 1000 куб. м газа на азиатском рынке стоили $1611. В то же время спотовые цены на газ в Европе все же превысили психологический важный рубеж в $2000 за 1000 куб.м, обновив рекорд от 6 октября, когда котировки вплотную приближались к этой отметке. По данным биржи ICE, 21 декабря стоимость январского фьючерса на нидерландском хабе TTF росла до $2224 за 1000 куб.м., хотя затем корректировалась до уровня чуть ниже $2200.
Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук полагает, что ценовое ралли в Европе обуславливалось в первую очередь рекордным ростом спроса на газ, прежде всего на азиатском рынке. «С развитием СПГ газовый рынок становится все более глобальным, у поставщиков утрачиваются инфраструктурные ограничения, поэтому газ поставляется туда, где цены на него выше», – подчеркнул эксперт. Он напомнил, что рост цен на газ в 2021 г. начался именно с азиатского рынка, в частности, с Китая, что, в свою очередь, привело к переориентации предложения с Европы на Азию.
Уровень запасов в подземных хранилищах (ПХГ) Европы также продолжает падать. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 19 декабря (последние данные) в хранилищах находилось 64,5 млрд куб. м газа (заполнены на 59%). В прошлом году на ту же дату в ПХГ было запасено 86 млрд куб.м.
Спотовые котировки на газ на TTF раллируют с середины декабря, как правило, на негативных новостях. Цены подталкивают вверх то неопределенность со сроками сертификации газопровода «Северный поток – 2», то проблемы в энергетике Европы (например, днем ранее цены отреагировали на остановку одной из АЭС Франции). В частности, 16 декабря руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что вопрос сертификации компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG не удастся решить до середины 2022 г. На этом фоне цены на TTF выросли более чем на $120 за 1000 куб. м.
Гривач согласен, что на рост цен в Европе влияют как объективные факторы – погода, решения, принимаемые руководством ЕС. По его словам, главная причина рекордного роста цен заключается в неопределенности вокруг «Северного потока – 2», а также нехватка долгосрочных контрактов, так как руководство Евросоюза на протяжении последних 10 лет проводило политику по отказу от заключения новых контрактов на поставки газа из России.
В воскресенье «Газпром» забронировал на сутки вперед самый низкий за месяц объем прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа», выкупив у Польши всего 3,8 млн куб. м из выставленных на аукцион 89,1 млн куб. м, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на платформу бронирования GSA Platform. Также компания забронировала у Польши на январь 2022 г. из предложенных 89,1 млн куб. м в сутки лишь 19,26 млн куб. м.
В результате, по данным газотранспортного оператора Gascade, 21 декабря по «Ямал – Европа» начались реверсные поставки с запада на восток. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию с работой газопровода «абсолютно коммерческой», исключив любую связь с началом заполнения второй нитки «Северного потока – 2».
Как ранее сообщала «Ведомостям» директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова, ключевым фактором, толкающим спотовые цены вверх, является рекордная нехватка запасов в ПХГ. Все остальные причины, по оценке эксперта, лишь усиливают уже сложившийся де-факто дефицит и оказывают на рынок дополнительное давление.
Полищук соглашается, что в совокупности с рекордной отгрузкой газа из европейских ПХГ прошлой зимой это привело к рекордному росту спотовых цен на европейских хабах. По его оценке, если рост спроса продолжится, то увеличение спотовых цен продолжится и в 2022 г.
Гривач также не исключил, что продолжительные холода во второй половине отопительного сезона подогреют рынок еще сильнее. По его мнению, рост цен до $3000-4000 за 1000 куб. м уже не выглядит нереалистичным. Он также подчеркнул, что Европа в рамках «зеленой сделки» (European Green Deal, соглашение по радикальному снижению выбросов парниковых газов в ближайшие 20-30 лет. – «Ведомости») уже практически отказалась от газа во всех возможных сферах, но спрос на него отнюдь не уменьшился. «Поэтому в краткосрочной перспективе рост цен уже не повлияет на физический спрос», – заключил он.