Цены на газ в Европе достигли $2200 за 1000 кубометров

Гривач также не исключил, что продолжительные холода во второй половине отопительного сезона подогреют рынок еще сильнее. По его мнению, рост цен до $3000-4000 за 1000 куб. м уже не выглядит нереалистичным. Он также подчеркнул, что Европа в рамках «зеленой сделки» (European Green Deal, соглашение по радикальному снижению выбросов парниковых газов в ближайшие 20-30 лет. – «Ведомости») уже практически отказалась от газа во всех возможных сферах, но спрос на него отнюдь не уменьшился. «Поэтому в краткосрочной перспективе рост цен уже не повлияет на физический спрос», – заключил он.