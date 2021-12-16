Европа смирилась с высокими ценами на газ еще на полгода

Заявление Хоманна вызвало очередной рост спотовых цен на газ в Европе. По данным биржи ICE, 16 декабря на хабе TTF в Нидерландах стоимость январского фьючерса на газ выросла на 3,2% до $1595 за 1000 куб. м. До этого в течение дня цена поднималась и выше отметки в $1600 и даже достигала $1732 (хотя до пиков начала октября, когда в отдельные моменты на TTF котировки приближались к $2000 за 1000 куб. м, было еще далеко). Гораздо сильнее поднялись в цене июньский и июльский фьючерсы, которые подорожали до $887, на 8,4 и 8,5% соответственно.