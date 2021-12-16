Европа смирилась с высокими ценами на газ еще на полгода

Европа смирилась с высокими ценами на газ еще на полгодаСертификацию «Северного потока – 2» затянут до середины 2022 года
Период высоких цен на газ в Европе затянется, по-видимому, до лета следующего года. В апреле 2022 г., когда в Европе заканчивается отопительный сезон и начинается закачка газа в подземные хранилища (ПХГ), цены не опустятся ниже $1000 за 1000 куб. м, считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Так она прокомментировала заявление руководителя Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNA) Йохена Хоманна о том, что решение о сертификации экспортного газопровода «Северный поток – 2» не будет принято в первой половине 2022 г. Представитель Bundesnetzagentur 16 декабря подтвердил «Ведомостям» эту позицию.
Заявление Хоманна вызвало очередной рост спотовых цен на газ в Европе. По данным биржи ICE, 16 декабря на хабе TTF в Нидерландах стоимость январского фьючерса на газ выросла на 3,2% до $1595 за 1000 куб. м. До этого в течение дня цена поднималась и выше отметки в $1600 и даже достигала $1732 (хотя до пиков начала октября, когда в отдельные моменты на TTF котировки приближались к $2000 за 1000 куб. м, было еще далеко). Гораздо сильнее поднялись в цене июньский и июльский фьючерсы, которые подорожали до $887, на 8,4 и 8,5% соответственно.
«Минувшей осенью в условиях недостатка предложения газа на рынке цены росли в связи с приближением зимнего периода, – отметила Белова. – Уже в середине 2022 г. рынок снова будет жить в ожидании холодов, а прихода дополнительных объемов газа, в частности СПГ [сжиженного газа], ожидать не приходится». Она также добавила, что в этом случае поступление новых объемов возможно только при наращивании «Газпромом» дополнительной прокачки через Украину, но оснований для такого шага у компании сейчас нет. По оценке Беловой, в ожидании запуска проекта цены могут держаться на уровне более $1000 за 1000 куб. м даже при условии благоприятного погодного фактора.
Ключевым для рынка вопросом будет даже не точная дата запуска «Северного потока – 2», а то, станет ли «Газпром» существенно увеличивать поставки в Европу (в том числе через Украину), если процесс сертификации так сильно затянется, отметил старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.
«Сейчас мы исходим из того, что в среднем цены в 2022 г. стабилизируются на уровне примерно $300 за 1000 куб. Но если поставки из России не вырастут, цены могут быть существенно выше», – отметил эксперт.
Заявление немецкого регулятора приведет к росту спотовых цен, полагает ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков. Он подчеркнул, что рынок не ожидал введения в эксплуатацию «Северного потока – 2» до конца текущего отопительного сезона, но сообщение BNA создало дополнительное напряжение на рынке, в результате чего цены пошли вверх.
Хоманн в своем заявлении напомнил, что оператор «Северного потока – 2» – компания Nord Stream 2 AG (контролируется «Газпромом») подавала заявку на сертификацию, будучи зарегистрированной в Швейцарии. Для реализации же проекта необходимо, чтобы у компании была дочерняя структура, обладающая правом собственности на участок газопровода на территории Германии.
«Nord Stream AG начала, конечно, это преобразование и сообщила нам об этом. Поэтому мы прервали процесс сертификации. Он будет возобновлен тогда, когда к нам поступят соответствующие документы. Когда они к нам поступят – тут прогноз сделать сложно, – начнется процесс сертификации», – уточнил Хоманн. Он также добавил, что часть срока, выделенного на рассмотрение документов, уже использована, после подачи документов процесс рассмотрения возобновится.
Представитель Nord Stream 2 AG подтвердил, что компания проводит перерегистрацию в соответствии с требованиями немецких властей, но ход процедуры комментировать отказался. «Ведомости» направили запросы в «Газпром», а также партнерам российской компании по проекту «Северный поток – 2» (энергокомпаниям Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea). Представитель OMV заявил, что «не может комментировать заявления регулирующих органов, политических институтов или других компаний».
На завершение сертификации «Северного потока – 2» сейчас влияют сроки, когда Nord Stream 2 AG сможет учредить дочернюю компанию в Германии, отметил доцент МГИМО Иван Гудков. Он подчеркнул, что конкретные даты завершения процесса зависят от модели разъединения. Например, в рамках юридического разъединения оператор должен иметь собственный штат, менеджмент, бухгалтерию, IT-службу, заметил юрист.
Компании необходимо будет пройти регистрацию, должным образом оформить работников, в том числе иностранцев из стран, не входящих в ЕС, открыть банковские счета (что с учетом санкционных рисков не так просто и быстро), проработать взаимодействие со страховыми контрагентами, поясняет адвокат Art De Lex Марат Самарский. Кроме того, юрист упомянул, что требования к компании и ее подразделениям могут отличаться в различных землях ФРГ. «Более жесткие модели предписывают и более радикальные меры вплоть до необходимости смены собственника, но применение такого рода мер к инвестиционному проекту рискует вступить в конфликт с правами и законными интересами инвестора», – подчеркнул Гудков.
О начале сертификации немецкий регулятор сообщил еще 13 сентября, однако в середине ноября этот процесс был приостановлен. Кроме того, в соответствии с антимонопольным Третьим энергопакетом ЕС оператору трубы необходимо будет доказать, что он является независимой от поставщика структурой. Тогда представитель BNA говорил, что у регулятора на сертификацию есть четыре месяца – т. е. до 8 января.
Управляющий партнер Art De Lex Дмитрий Магоня пояснял тогда «Ведомостям», что решение регулятора может быть вынесено и ранее, но это во многом будет зависеть от позиции федерального правительства ФРГ, которая может претерпеть коррективы после выборов в бундестаг 26 сентября. По итогам выборов ХДС (ХСС) не смогла получить право формировать новый кабинет, и власть перешла к коалиции СДПГ, «зеленых» и СвДП, менее лояльных к «Северному потоку – 2». Он добавлял, что после принятия решения BNA вопрос будет передан в Еврокомиссию.
Заявление Хоманна – не первое высказывание, которое в последние дни провоцирует ралли на рынке газа в Европе. Цены перешли к росту уже после сделанного 14 декабря заявления нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок об отсутствии оснований для запуска «Северного потока – 2». Высокие котировки держатся на фоне низкого уровня заполнения европейских хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 14 декабря в ПХГ Европы было закачано 66,6 млрд куб. м газа (61,45% от максимума).
Белова полагает, что даже при самом благоприятном сценарии по окончании отопительного сезона европейские ПХГ будут заполнены не более чем на 35%, а если зима будет холодной, то эта цифра окажется еще ниже.