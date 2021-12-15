Рекордные поставки «Газпрома» не задерживаются в европейских хранилищах

Рекордные поставки «Газпрома» не задерживаются в европейских хранилищахГаза там сейчас пока в 3 раза меньше, чем в декабре 2020 года
«Газпром» с начала 2021 г. и до середины декабря экспортировал в страны дальнего зарубежья до 178,1 млрд куб. м газа, что на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила компания 15 декабря. В Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Польшу, Данию и Финляндию «Газпром» за этот период уже поставил больше газа, чем за весь 2020 год.
Но при этом в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые использует «Газпром», почти в 3 раза меньше газа, чем на середину декабря 2020 г., следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). На 13 декабря (последние данные) заполненность пяти ПХГ, используемых «Газпромом» в Европе («Бергермеер», «Реден», «Хайдах», «Йемгум» и «Этцель»), составляла 3,3 млрд куб. м, годом ранее – около 9 млрд куб. м. Больше всего газа было в нидерландском «Бергермеере» – 1,13 млрд куб. м, что составляет 24,31% от его мощности. В общей сложности, по данным GIE, европейские ПХГ заполнены на 62% (67,12 млрд куб. м) против 81% год назад. Таким образом, Европе по сравнению с прошлым годом не хватает около 21,5 млрд куб. м газа. 13 декабря на пять «газпромовских» ПХГ приходилось лишь около 5% от общих запасов газа в Европе.
В сообщении «Газпрома» также говорится, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м, что на 39,2% ниже показателя 2020 г. и практически соответствует объемам на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м).