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Рекордные поставки «Газпрома» не задерживаются в европейских хранилищах

Газа там сейчас пока в 3 раза меньше, чем в декабре 2020 года
Матвей Катков
Daniel LEAL / AFP

«Газпром» с начала 2021 г. и до середины декабря экспортировал в страны дальнего зарубежья до 178,1 млрд куб. м газа, что на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила компания 15 декабря. В Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Польшу, Данию и Финляндию «Газпром» за этот период уже поставил больше газа, чем за весь 2020 год.

Но при этом в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые использует «Газпром», почти в 3 раза меньше газа, чем на середину декабря 2020 г., следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). На 13 декабря (последние данные) заполненность пяти ПХГ, используемых «Газпромом» в Европе («Бергермеер», «Реден», «Хайдах», «Йемгум» и «Этцель»), составляла 3,3 млрд куб. м, годом ранее – около 9 млрд куб. м. Больше всего газа было в нидерландском «Бергермеере» – 1,13 млрд куб. м, что составляет 24,31% от его мощности. В общей сложности, по данным GIE, европейские ПХГ заполнены на 62% (67,12 млрд куб. м) против 81% год назад. Таким образом, Европе по сравнению с прошлым годом не хватает около 21,5 млрд куб. м газа. 13 декабря на пять «газпромовских» ПХГ приходилось лишь около 5% от общих запасов газа в Европе.

В сообщении «Газпрома» также говорится, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м, что на 39,2% ниже показателя 2020 г. и практически соответствует объемам на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных