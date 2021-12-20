Цены на газ в Европе стремятся к $2000 за 1000 кубометров

Цены на газ в Европе стремятся к $2000 за 1000 кубометровУровень спотовых котировок поднимается на любых негативных новостях
Спотовые цены на газ в Европе утром 20 декабря кратковременно превысили отметку в $1766 за 1000 куб. м. Речь идет о котировках январских фьючерсов на нидерландском хабе TTF. По сравнению с пятницей рост составил около $140 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE. Позже цена торгов несколько упала и в течение дня колебалась вокруг отметки в $1700 за 1000 куб. м.
Очередной рост спотовых цен произошел на фоне новостей о низких объемах бронирования транзитных мощностей «Газпромом». Накануне российский поставщик забронировал на сутки вперед минимальный за месяц объем прокачки по газопроводу Ямал – Европа, выкупив у Польши всего 3,8 млн куб. м из выставленных на аукцион 89,1 млн куб. м, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на платформу бронирования GSA Platform. Кроме того, на январь будущего года компания для прокачки через Польшу забронировала лишь 19,26 млн куб. м газа в сутки из предложенных 89,1 млн куб. м. «Газпром» также вообще не стал выкупать дополнительные транзитные мощности Украины.
В «Газпроме» заявили, что поставки по Ямал – Европе осуществляются в соответствии с заявками потребителей, компания в полной мере выполняет свои обязательства.
Аномально высокие цены на газ в Европе держатся с начала осени. Пик их роста пришелся на начало октября, когда спотовые котировки приблизились к отметке в $2000 за 1000 куб. Позднее цены несколько снизились после того, как президент России Владимир Путин в конце октября дал поручение «Газпрому» начать заполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. На прошлой неделе цены вновь начали расти после ряда заявлений немецких чиновников, создавших негативный информационный фон.
Например, 16 декабря руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что вопрос сертификации компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG не удастся решить в первой половине 2022 г. На фоне этого заявления спотовые цены на голландском хабе TTF выросли более чем на $120. Затем Nord Stream 2 AG заявила о начале процедуры по заполнению газом второй нитки для поддержания в трубе необходимого уровня объема и давления. Заполнение газом первой нитки газопровода было начато еще в середине октября.
Ключевым фактором, обуславливающим волатильность цен на газ в Европе, является рекордно низкий объем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ), отметила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Все остальные причины лишь усиливают уже сложившийся де-факто дефицит запасов и дополнительно подогревают рынок, полагает эксперт.
Сейчас же на рынок дополнительное давление оказывает остановка по техническим причинам двух атомных реакторов на АЭС «Сиво» во Франции, что привело к сокращению производства электроэнергии на 10%, добавила эксперт.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 18 декабря (последние актуальные данные) хранилища Европы были заполнены на 60% (64,9 млрд куб. м). При этом годом ранее в ПХГ было закачено 86,3 млрд куб. м.
По оценке Беловой, волатильность может сохраниться до конца отопительного сезона, а в текущем году спотовые цены могут превысить отметку в $2000 за 1000 куб. м. Она также добавила, что если решение по «Северному потоку – 2» так и не будет принято в первом полугодии 2022 г., то даже после окончания отопительного сезона этот фактор будет поддерживать цены на уровне более $1000 за 1000 куб. м.
По мнению старшего директора группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрия Маринченко, в ближайшее время цены на газ в Европе будут в значительной степени зависеть от действий и риторики «Газпрома», а также от погодных условий. Так как оба этих фактора спрогнозировать трудно, сильная волатильность на рынке сохранится, полагает аналитик.
«Пока теория о том, что до запуска «Северного потока – 2» «Газпром» будет сдерживать поставки в Европу, кажется состоятельной, это пугает участников рынка, как и перспектива переноса запуска газопровода», – отметил эксперт. Он, как и Белова, полагает, что период сверхвысоких спотовых цен на газ сохранится минимум до конца отопительного сезона, а возможно и дольше.