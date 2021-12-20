Цены на газ в Европе стремятся к $2000 за 1000 кубометров

По оценке Беловой, волатильность может сохраниться до конца отопительного сезона, а в текущем году спотовые цены могут превысить отметку в $2000 за 1000 куб. м. Она также добавила, что если решение по «Северному потоку – 2» так и не будет принято в первом полугодии 2022 г., то даже после окончания отопительного сезона этот фактор будет поддерживать цены на уровне более $1000 за 1000 куб. м.