Трейдеры начали перенаправлять СПГ из Азии в Европу

Трейдеры начали перенаправлять СПГ из Азии в ЕвропуГазовый рынок ЕС может остаться премиальным до весны
Резкий рост спотовых цен на газ в Европе привел к тому, что рынок ЕС стал для трейдеров выгоднее азиатского. Танкеры, доставляющие сжиженный газ (СПГ) в Азию, начали менять курс, сообщила Financial Times (FT). «Суда <...> в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше», – пишет издание.
О том, что традиционная для рынка СПГ азиатская премия (более высокие, чем в других регионах, цены на газ в КНР, Японии и других странах Восточной Азии) после нескольких дней ценового ралли на спотовом рынке Европы сменилась на европейскую, еще 21 декабря говорили «Ведомостям» аналитики. В этот день спотовые котировки в Европе перешагнули историческую отметку в $2000 за 1000 куб. м, обновив абсолютный рекорд начала октября.
22 декабря спотовые цены на голландском хабе TTF, по данным биржи ICE, росли до $2123 за 1000 куб. м. При этом, согласно сведениям Platts и расчетам «Ведомостей», в Азии 21 декабря 1000 куб. м стоили около $1760. Таким образом, европейская премия сейчас составляет около $350. По оценке старшего консультанта Vygon Consulting Екатерины Колбиковой, на 21 декабря премия газовой котировки на хабе TTF к японско-корейскому маркеру JKM составила $360 за 1000 куб. м.
По данным агентства Bloomberg, идущее из США судно Minerva Chios развернулось в Индийском океане и теперь направляется к Суэцкому каналу для доставки СПГ в Европу. Газовоз LNGShips Manhattan с грузом американского СПГ изначально шел в Китай, но поменял курс и уже находится в Роттердаме. Смену курса и движение этих судов можно наблюдать и в базе данных о судах Marinetraffic.