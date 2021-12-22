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Трейдеры начали перенаправлять СПГ из Азии в Европу

Газовый рынок ЕС может остаться премиальным до весны
Матвей Катков Ксения Потаева
Газовоз LNGShips Manhattan с грузом американского СПГ изначально шел в Китай, но поменял курс и уже находится в Роттердаме / Harry Klenner / MarinETraffic.com

Резкий рост спотовых цен на газ в Европе привел к тому, что рынок ЕС стал для трейдеров выгоднее азиатского. Танкеры, доставляющие сжиженный газ (СПГ) в Азию, начали менять курс, сообщила Financial Times (FT). «Суда <...> в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше», – пишет издание.

О том, что традиционная для рынка СПГ азиатская премия (более высокие, чем в других регионах, цены на газ в КНР, Японии и других странах Восточной Азии) после нескольких дней ценового ралли на спотовом рынке Европы сменилась на европейскую, еще 21 декабря говорили «Ведомостям» аналитики. В этот день спотовые котировки в Европе перешагнули историческую отметку в $2000 за 1000 куб. м, обновив абсолютный рекорд начала октября.

22 декабря спотовые цены на голландском хабе TTF, по данным биржи ICE, росли до $2123 за 1000 куб. м. При этом, согласно сведениям Platts и расчетам «Ведомостей», в Азии 21 декабря 1000 куб. м стоили около $1760. Таким образом, европейская премия сейчас составляет около $350. По оценке старшего консультанта Vygon Consulting Екатерины Колбиковой, на 21 декабря премия газовой котировки на хабе TTF к японско-корейскому маркеру JKM составила $360 за 1000 куб. м.

По данным агентства Bloomberg, идущее из США судно Minerva Chios развернулось в Индийском океане и теперь направляется к Суэцкому каналу для доставки СПГ в Европу. Газовоз LNGShips Manhattan с грузом американского СПГ изначально шел в Китай, но поменял курс и уже находится в Роттердаме. Смену курса и движение этих судов можно наблюдать и в базе данных о судах Marinetraffic.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных