Трейдеры начали перенаправлять СПГ из Азии в Европу

О том, что традиционная для рынка СПГ азиатская премия (более высокие, чем в других регионах, цены на газ в КНР, Японии и других странах Восточной Азии) после нескольких дней ценового ралли на спотовом рынке Европы сменилась на европейскую, еще 21 декабря говорили «Ведомостям» аналитики. В этот день спотовые котировки в Европе перешагнули историческую отметку в $2000 за 1000 куб. м, обновив абсолютный рекорд начала октября.