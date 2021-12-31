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Байден пообещал Путину не размещать оружие на Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 30 декабря сообщил президенту России Владимиру Путину об отсутствии в Вашингтона планов по размещению своих ударных наступательных вооружений на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал он (цитата по ТАСС).

Телефонные переговоры Путина и Байдена начались вчера примерно в 23.30 мск и длились около 50 минут. Инициатором беседы стал российский президент. Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, главам государств нужно было продолжить обсуждение тем, затронутых на переговорах 7 декабря, а также повестки предстоящих в начале января встреч.

18 ноября на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел (МИД) Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что Россия не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг.

Ранее по теме: Путин заявил Байдену о разрыве отношений в случае санкций из-за Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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