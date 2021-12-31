Байден пообещал Путину не размещать оружие на Украине
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 30 декабря сообщил президенту России Владимиру Путину об отсутствии в Вашингтона планов по размещению своих ударных наступательных вооружений на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал он (цитата по ТАСС).
Телефонные переговоры Путина и Байдена начались вчера примерно в 23.30 мск и длились около 50 минут. Инициатором беседы стал российский президент. Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, главам государств нужно было продолжить обсуждение тем, затронутых на переговорах 7 декабря, а также повестки предстоящих в начале января встреч.
18 ноября на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел (МИД) Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что Россия не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг.