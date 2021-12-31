Байден пообещал Путину не размещать оружие на Украине

Телефонные переговоры Путина и Байдена начались вчера примерно в 23.30 мск и длились около 50 минут. Инициатором беседы стал российский президент. Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, главам государств нужно было продолжить обсуждение тем, затронутых на переговорах 7 декабря, а также повестки предстоящих в начале января встреч.