WP: США планируют обсудить с Россией размещение ракет в Европе
На предстоящих переговорах США и России представители Вашингтона намерены обсудить тему размещения ракет в Европе. Об этом со ссылкой на представителей американской администрации сообщает The Washington Post.
Один из чиновников заявил, что стороны могут затронуть в том числе вопрос ограничений на размещение в Европе ракет США, которые могут представлять угрозу для России. По информации источников газеты, администрация США готова также обсуждать масштабы военных учений в Европе.
Вашингтон настроен на то, чтобы подобные переговоры шли по «принципу взаимности», США не будут заключать соглашения, если Москва не ответит на беспокоящие Штаты вопросы, говорится в материале.
Администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне на переговорах по гарантиям безопасности обсудить сокращение развертывания войск обеих стран и военных учений в Восточной Европе на взаимной основе, сообщил ранее телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США, знакомых с обсуждениями.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после этого заявил в Twitter, что США не рассматривают вопрос сокращения численности войск в Европе.
«Могу однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение численности войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу. Также не рассматривается вопрос об изменении численности войск в странах Прибалтики и в Польше», — написал Кирби.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.