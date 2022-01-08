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WP: США планируют обсудить с Россией размещение ракет в Европе

Ведомости

На предстоящих переговорах США и России представители Вашингтона намерены обсудить тему размещения ракет в Европе. Об этом со ссылкой на представителей американской администрации сообщает The Washington Post.

Один из чиновников заявил, что стороны могут затронуть в том числе вопрос ограничений на размещение в Европе ракет США, которые могут представлять угрозу для России. По информации источников газеты, администрация США готова также обсуждать масштабы военных учений в Европе.

Вашингтон настроен на то, чтобы подобные переговоры шли по «принципу взаимности», США не будут заключать соглашения, если Москва не ответит на беспокоящие Штаты вопросы, говорится в материале.

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Администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне на переговорах по гарантиям безопасности обсудить сокращение развертывания войск обеих стран и военных учений в Восточной Европе на взаимной основе, сообщил ранее телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США, знакомых с обсуждениями.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после этого заявил в Twitter, что США не рассматривают вопрос сокращения численности войск в Европе.

«Могу однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение численности войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу. Также не рассматривается вопрос об изменении численности войск в странах Прибалтики и в Польше», — написал Кирби.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января, а переговоры России и ОБСЕ – 13 января.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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