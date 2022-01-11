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Политика

Посольство России отвергло подозрение США в возможной дезинформации

Ведомости

Посольство России в Вашингтоне отвергло заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что российская сторона может распространить дезинформацию по прошедшим 10 января двусторонним переговорам в Женеве. Такое заявление опубликовано в аккаунте посольства в Facebook.

Ранее в ходе брифинга Псаки заявила, что американская сторона готовится к возможной дезинформации со стороны России об обязательствах, которые не были приняты во время переговоров. Также США подозревают, что российская сторона может спровоцировать что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации ситуации.

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», — заявили дипломаты.

В доказательство этому МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе, отметили в посольстве. Российская сторона ожидает взаимной открытости от США и призывает отказаться от «безосновательных спекуляций» в адрес партнеров по консультациям, добавили дипломаты.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.

Ранее по теме: Рябков сообщил об итогах переговоров России и США в Женеве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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