Посольство России отвергло подозрение США в возможной дезинформации
Посольство России в Вашингтоне отвергло заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что российская сторона может распространить дезинформацию по прошедшим 10 января двусторонним переговорам в Женеве. Такое заявление опубликовано в аккаунте посольства в Facebook.
Ранее в ходе брифинга Псаки заявила, что американская сторона готовится к возможной дезинформации со стороны России об обязательствах, которые не были приняты во время переговоров. Также США подозревают, что российская сторона может спровоцировать что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации ситуации.
«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», — заявили дипломаты.
В доказательство этому МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе, отметили в посольстве. Российская сторона ожидает взаимной открытости от США и призывает отказаться от «безосновательных спекуляций» в адрес партнеров по консультациям, добавили дипломаты.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.