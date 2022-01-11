Посольство России отвергло подозрение США в возможной дезинформации

Ранее в ходе брифинга Псаки заявила, что американская сторона готовится к возможной дезинформации со стороны России об обязательствах, которые не были приняты во время переговоров. Также США подозревают, что российская сторона может спровоцировать что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации ситуации.