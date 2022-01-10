Рябков сообщил об итогах переговоров России и США в Женеве
Россия считает, что США серьезно подошли к рассмотрению российских предложений по гарантиям безопасности, но главные вопросы остались нерешенными, заявил в ходе брифинга заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку», — сказал он.
В то же время МИД призвал Вашингтон «к максимальной ответственности». Рябков предупредил, что нельзя недооценивать риски, связанные с потенциальным усилением конфронтации между странами.
«Деловой, профессиональный разговор сам по себе, конечно, настраивает на более оптимистический лад, но тем не менее, как я уже сказал, главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», — отметил замминистра. Таким образом, прогресса достигнуто не было, пояснил он.
По словам Рябкова, российская делегация в ходе переговоров представила американским коллегам содержательную часть предложений по гарантиям безопасности, пояснила их логику и то, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО и отказ от размещения ударных средств у российских рубежей является «абсолютным императивом». Замминистра отметил, что Североатлантический альянс должен отказаться от материального освоения территорий вступивших в него государств за период после 1997 г. Только после этого станет возможно обсуждение других аспектов, подчеркнул представитель МИДа.
США, в свою очередь, высказали претензии в связи со сосредоточением российских военных сил вблизи украинской границы, рассказал Рябков. Замминистра отметил, что делегация под его руководством исключила наличие у Москвы планов по нападению на республику и заверила в отсутствии оснований для эскалации. Наконец, стороны обсудили тему контроля над вооружениями.
Судить о том, есть ли у России и США основа для дальнейшего диалога, можно будет после встреч 12 и 13 января, отметил Рябков. В первый из дней в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия – НАТО, а во второй, в Вене, – заседание постоянного совета ОБСЕ.