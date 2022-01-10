Рябков сообщил об итогах переговоров России и США в Женеве

«Деловой, профессиональный разговор сам по себе, конечно, настраивает на более оптимистический лад, но тем не менее, как я уже сказал, главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», — отметил замминистра. Таким образом, прогресса достигнуто не было, пояснил он.