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Рябков сообщил об итогах переговоров России и США в Женеве

Ведомости

Россия считает, что США серьезно подошли к рассмотрению российских предложений по гарантиям безопасности, но главные вопросы остались нерешенными, заявил в ходе брифинга заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку», — сказал он.

В то же время МИД призвал Вашингтон «к максимальной ответственности». Рябков предупредил, что нельзя недооценивать риски, связанные с потенциальным усилением конфронтации между странами.

«Деловой, профессиональный разговор сам по себе, конечно, настраивает на более оптимистический лад, но тем не менее, как я уже сказал, главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», — отметил замминистра. Таким образом, прогресса достигнуто не было, пояснил он.

По словам Рябкова, российская делегация в ходе переговоров представила американским коллегам содержательную часть предложений по гарантиям безопасности, пояснила их логику и то, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО и отказ от размещения ударных средств у российских рубежей является «абсолютным императивом». Замминистра отметил, что Североатлантический альянс должен отказаться от материального освоения территорий вступивших в него государств за период после 1997 г. Только после этого станет возможно обсуждение других аспектов, подчеркнул представитель МИДа.

США, в свою очередь, высказали претензии в связи со сосредоточением российских военных сил вблизи украинской границы, рассказал Рябков. Замминистра отметил, что делегация под его руководством исключила наличие у Москвы планов по нападению на республику и заверила в отсутствии оснований для эскалации. Наконец, стороны обсудили тему контроля над вооружениями.

Судить о том, есть ли у России и США основа для дальнейшего диалога, можно будет после встреч 12 и 13 января, отметил Рябков. В первый из дней в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия – НАТО, а во второй, в Вене, – заседание постоянного совета ОБСЕ.

Ранее по теме: Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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