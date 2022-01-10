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Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве

Ведомости

Переговоры России и США по стратегической стабильности в Женеве завершились, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постоянное представительство США при женевском отделении ООН.

«Переговоры завершились минут десять назад», — сказал пресс-секретарь миссии Джозеф Крузич.

Встреча сторон прошла за закрытыми дверями и продолжалась порядка 7,5 часа. После переговоров в Женеве контакты продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

МИД России неоднократно заявлял, что в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».

Российскую делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Накануне стороны провели предварительные переговоры за рабочим ужином. Рябков рассказал, что разговор был сложным, но деловым.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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