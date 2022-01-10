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В МИДе назвали «потрясающими» предварительные переговоры России и США

Ведомости

Предварительная часть переговоров России и США, которая прошла 9 января, была «потрясающей», заявил журналистам замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.

«Потрясающе. Разговор был сложный, но деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал Рябков (цитата по РБК).

Как отмечается в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента Неда Прайса, Шерман и Рябков «обсудили двусторонние темы, которые обе стороны затронут на внеочередной встрече в рамках диалога по стратегической стабильности 10 января». «Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои альянсы», — отметил Прайс.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Переговоры о гарантиях безопасности начнутся 10 января в Женеве. Затем они продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Российскую делегацию возглавит Рябков, а делегацию США — Уэнди Шерман. Как неоднократно подчеркивал российский МИД, в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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