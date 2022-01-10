В МИДе назвали «потрясающими» предварительные переговоры России и США
Предварительная часть переговоров России и США, которая прошла 9 января, была «потрясающей», заявил журналистам замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.
Как отмечается в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента Неда Прайса, Шерман и Рябков «обсудили двусторонние темы, которые обе стороны затронут на внеочередной встрече в рамках диалога по стратегической стабильности 10 января». «Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои альянсы», — отметил Прайс.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Переговоры о гарантиях безопасности начнутся 10 января в Женеве. Затем они продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Российскую делегацию возглавит Рябков, а делегацию США — Уэнди Шерман. Как неоднократно подчеркивал российский МИД, в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».