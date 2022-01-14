Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»

Согласно законопроекту Теда Круза, президент США должен ввести санкции против «любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию» газопровода, а также против самой структуры. Подобными мерами Круз пытается добиться, чтобы под ограничения попала компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG и ее исполнительный директор Маттиас Варниг. Их активы в юрисдикции США предлагается заблокировать, а им самим запретить въезд в страну. Администрация Байдена выступает против предложения Круза. В то же время сенатору-республиканцу требуются голоса минимум 10 демократов, чтобы его законопроект был принят.