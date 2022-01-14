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Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»

Ведомости

Сенат США 13 января отклонил законопроект республиканца Теда Круза, в котором предлагается ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», сообщил ТАСС. Документ не смог набрать 60 голосов, необходимых для его принятия. 

Согласно законопроекту Теда Круза, президент США должен ввести санкции против «любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию» газопровода, а также против самой структуры. Подобными мерами Круз пытается добиться, чтобы под ограничения попала компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG и ее исполнительный директор Маттиас Варниг. Их активы в юрисдикции США предлагается заблокировать, а им самим запретить въезд в страну. Администрация Байдена выступает против предложения Круза. В то же время сенатору-республиканцу требуются голоса минимум 10 демократов, чтобы его законопроект был принят.

Ранее госдепартамент США выступил против законопроекта, заявив, что он «лишь подорвет единство» европейских союзников США в случае военной агрессии России на Украине. Издание Politico ранее сообщало, что демократы тоже решили не поддерживать его. Как отмечало издание Politico, у сенаторов-демократов есть право предложить альтернативную поправку, которая подразумевает введение санкций против «Северного потока — 2» только в случае вторжения России на Украину. Это может стать компромиссным вариантом для тех демократов, которые не хотят расходиться с позицией Байдена, ранее отказавшегося от санкций в отношении газопровода.

16 декабря постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG напрямую связана с политикой. 29 декабря вице-премьер Александр Новак в интервью РБК сказал, что сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено в сентябре, теперь его должны сертифицировать немецкий и европейский регуляторы. Сейчас процедура сертификации приостановлена, поскольку компании-оператору Nord Stream 2, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ согласно европейским энергетическим правилам.

Ранее по теме: Госдеп США раскритиковал проект санкций против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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