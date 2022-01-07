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Политика

Госдеп США раскритиковал проект санкций против «Северного потока — 2»

Ведомости

Госдепартамент США выступает против новых санкций против «Северного потока — 2», заявил в четверг, 6 декабря, представитель ведомства Нед Прайс.

Речь идет о поправке к проекту оборонного бюджета США, предложенной сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Она предполагает введение санкций против юрлиц за участие в сертификации и обслуживании «Северного потока — 2». Конгресс США при этом получит право вновь наложить санкции в случае, если их снимет президент. Санкции против газопровода не были включены в принятый бюджет, однако сенат рассмотрит инициативу Круза 14 января.

В госдепе считают, что законопроект «не поможет противостоять российской агрессии» в случае вторжения на Украину. «Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо будет выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы Украине», — заявил Прайс на брифинге.

Он добавил, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему выступает против запуска газопровода и продолжает работать с конгрессом и европейскими партнерами над пакетом санкций, который «максимизирует потенциальные издержки для России в случае, если Москва продолжит проявлять агрессию в отношении Украины».

Голосование по предложенной Крузом поправке состоится в обмен на обещание Круза не блокировать утверждение кандидатур на должности послов и высокопоставленных сотрудников госдепа. Для того, чтобы поправка была принята, ее должны одобрить как минимум 60 сенаторов. При этом сейчас голоса в верхней палате конгресса распределены поровну между двумя партиями.

Как отмечает издание Politico, у сенаторов-демократов есть право предложить альтернативную поправку, которая подразумевает введение санкций против «Северного потока — 2» только в случае вторжения России на Украину. Это может стать компромиссным вариантом для тех демократов, которые не хотят расходиться с позицией Байдена, ранее отказавшегося от санкций в отношении газопровода.

Ранее по теме: Опрос: большинство жителей Германии поддерживают «Северный поток — 2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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