Госдеп США раскритиковал проект санкций против «Северного потока — 2»
Госдепартамент США выступает против новых санкций против «Северного потока — 2», заявил в четверг, 6 декабря, представитель ведомства Нед Прайс.
Речь идет о поправке к проекту оборонного бюджета США, предложенной сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Она предполагает введение санкций против юрлиц за участие в сертификации и обслуживании «Северного потока — 2». Конгресс США при этом получит право вновь наложить санкции в случае, если их снимет президент. Санкции против газопровода не были включены в принятый бюджет, однако сенат рассмотрит инициативу Круза 14 января.
В госдепе считают, что законопроект «не поможет противостоять российской агрессии» в случае вторжения на Украину. «Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо будет выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы Украине», — заявил Прайс на брифинге.
Он добавил, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему выступает против запуска газопровода и продолжает работать с конгрессом и европейскими партнерами над пакетом санкций, который «максимизирует потенциальные издержки для России в случае, если Москва продолжит проявлять агрессию в отношении Украины».
Голосование по предложенной Крузом поправке состоится в обмен на обещание Круза не блокировать утверждение кандидатур на должности послов и высокопоставленных сотрудников госдепа. Для того, чтобы поправка была принята, ее должны одобрить как минимум 60 сенаторов. При этом сейчас голоса в верхней палате конгресса распределены поровну между двумя партиями.
Как отмечает издание Politico, у сенаторов-демократов есть право предложить альтернативную поправку, которая подразумевает введение санкций против «Северного потока — 2» только в случае вторжения России на Украину. Это может стать компромиссным вариантом для тех демократов, которые не хотят расходиться с позицией Байдена, ранее отказавшегося от санкций в отношении газопровода.