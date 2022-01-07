Госдеп США раскритиковал проект санкций против «Северного потока — 2»

Речь идет о поправке к проекту оборонного бюджета США, предложенной сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Она предполагает введение санкций против юрлиц за участие в сертификации и обслуживании «Северного потока — 2». Конгресс США при этом получит право вновь наложить санкции в случае, если их снимет президент. Санкции против газопровода не были включены в принятый бюджет, однако сенат рассмотрит инициативу Круза 14 января.