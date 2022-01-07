Опрос: большинство жителей Германии поддерживают «Северный поток — 2»

Строительство газопровода, который протянулся от побережья России до Германии по дну Балтийского моря, завершилось в сентябре 2021 г. В ноябре процесс сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») был приостановлен до тех пор, пока компания не создаст дочернее предприятие в Германии, отвечающее за участок «Северного потока — 2» на территории страны, как того требуют правила ЕС. В середине декабря регулятор немецкого энергорынка, Федеральное сетевое агентство Германии, предупредил, что решение не будет принято в первой половине 2022 г. После того, как регулятор вынесет вердикт, свое мнение выскажет Еврокомиссия.